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Na starostu košického Starého Mesta kandiduje Peter Škripko
Presadzovať chce napríklad viac peších policajných hliadok v centre, najmä večer a v noci, dôsledné riešenie vandalizmu a porušovania verejného poriadku.
Autor TASR
Košice 27. júla (TASR) - O post starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto sa bude uchádzať aj podnikateľ Peter Škripko. Kandidatúru oznámil v pondelok s tým, že do volieb pôjde ako nestraník s podporou strany Volt Slovensko.
„Celý život sa starám o podniky, ktoré musia fungovať každý deň. V gastronómii pôsobím vyše 20 rokov - to sa nedá udržať sľubmi, len tým, že sa o to reálne staráte. Takto chcem robiť aj starostu - ako gazda, ktorý sa stará o to, čo mu bolo zverené,“ uviedol.
K jeho prioritám patrí poriadok, bezpečnosť a čistota. Presadzovať chce viac peších policajných hliadok v centre, najmä večer a v noci, dôsledné riešenie vandalizmu a porušovania verejného poriadku, ako aj pokračovanie dohôd s prevádzkami namiesto plošných zákazov. Hovorí aj o rozvoji bezpečnej cyklodopravy a adaptácii centra mesta na horúčavy. Presadzovať chce výsadbu stromov v uliciach, priepustné povrchy, dažďové záhrady, zadržiavanie vody a zelené strechy na verejných budovách.
Zaviazal sa, že na kampaň minie najviac 3000 eur - bez bilbordov, letákov a volebných novín. Kampaň stavia na osobných stretnutiach, videách z ulíc a sociálnych sieťach. „Voľby nie sú súťaž reklamných rozpočtov, ale súťaž dôvery. O starostovi by nemalo rozhodovať to, kto si kúpi viac billboardov, ale to, kto má za sebou výsledky a komu ľudia veria,“ skonštatoval.
Kandidatúru na post starostu v košickom Starom Meste už ohlásili aj súčasný starosta Igor Petrovčik s podporou strany Starostovia a nezávislí kandidáti, Igor Holéczy za PS s podporou Za ľudí, Demokratov a Maďarskej aliancie, a Renáta Zolnaiová z SaS s podporou OKS, NOVA a ODS.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Celý život sa starám o podniky, ktoré musia fungovať každý deň. V gastronómii pôsobím vyše 20 rokov - to sa nedá udržať sľubmi, len tým, že sa o to reálne staráte. Takto chcem robiť aj starostu - ako gazda, ktorý sa stará o to, čo mu bolo zverené,“ uviedol.
K jeho prioritám patrí poriadok, bezpečnosť a čistota. Presadzovať chce viac peších policajných hliadok v centre, najmä večer a v noci, dôsledné riešenie vandalizmu a porušovania verejného poriadku, ako aj pokračovanie dohôd s prevádzkami namiesto plošných zákazov. Hovorí aj o rozvoji bezpečnej cyklodopravy a adaptácii centra mesta na horúčavy. Presadzovať chce výsadbu stromov v uliciach, priepustné povrchy, dažďové záhrady, zadržiavanie vody a zelené strechy na verejných budovách.
Zaviazal sa, že na kampaň minie najviac 3000 eur - bez bilbordov, letákov a volebných novín. Kampaň stavia na osobných stretnutiach, videách z ulíc a sociálnych sieťach. „Voľby nie sú súťaž reklamných rozpočtov, ale súťaž dôvery. O starostovi by nemalo rozhodovať to, kto si kúpi viac billboardov, ale to, kto má za sebou výsledky a komu ľudia veria,“ skonštatoval.
Kandidatúru na post starostu v košickom Starom Meste už ohlásili aj súčasný starosta Igor Petrovčik s podporou strany Starostovia a nezávislí kandidáti, Igor Holéczy za PS s podporou Za ľudí, Demokratov a Maďarskej aliancie, a Renáta Zolnaiová z SaS s podporou OKS, NOVA a ODS.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.