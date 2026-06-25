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Na starostu Rače chce kandidovať aj miestny poslanec J. Polakovič
Za svoje hlavné priority označil zlepšenie dopravnej situácie, podporu rodín a komunít, rozvoj športovej infraštruktúry či zachovanie jedinečného charakteru Rače.
Autor TASR
Bratislava 25. júna (TASR) - O post starostu bratislavskej Rače sa bude v jesenných voľbách uchádzať aj dlhoročný miestny poslanec Ján Polakovič. Svoju kandidatúru oznámil v stredu (24. 6.), pričom predstavil aj časť tímu kandidátov na poslancov do miestneho, mestského i krajského zastupiteľstva. O dôveru voličov sa budú uchádzať pod značkou Spoločný cieľ.
„Rozhodol som sa kandidovať po zrelej úvahe a z presvedčenia, že Rača má pred sebou ďalšiu kapitolu. Chcem ponúknuť novú energiu, dostupné vedenie a samosprávu, ktorá bude ľudí počúvať počas celého volebného obdobia,“ skonštatoval Polakovič.
Za svoje hlavné priority označil zlepšenie dopravnej situácie, podporu rodín a komunít, rozvoj športovej infraštruktúry či zachovanie jedinečného charakteru Rače. Rovnako sa chce zamerať na lepšie získavanie externých zdrojov na rozvoj mestskej časti. Medzi projekty, ktoré chce presadzovať, zaradil aj obnovu Nemeckého kultúrneho domu.
Nasledujúce mesiace chce stráviť počúvaním a diskutovaním s obyvateľmi, aby spoločne vytvorili program, ktorý bude vychádzať z ich potrieb a predstáv o budúcnosti Rače. Odkázal, že kampaň chce viesť vecne, slušne a bez zbytočných konfliktov. „Nechceme viesť kampaň proti niekomu, ale predstaviť vlastnú víziu budúcnosti Rače,“ podotkol Polakovič. Súčasťou jeho tímu je napríklad aj bývalý starosta Rače, súčasný miestny a krajský poslanec Peter Pilinský.
Opätovnú kandidatúru ohlásil aj súčasný starosta Rače Michal Drotován (nezávislý), ktorý mestskej časti šéfuje od roku 2018.
„Rozhodol som sa kandidovať po zrelej úvahe a z presvedčenia, že Rača má pred sebou ďalšiu kapitolu. Chcem ponúknuť novú energiu, dostupné vedenie a samosprávu, ktorá bude ľudí počúvať počas celého volebného obdobia,“ skonštatoval Polakovič.
Za svoje hlavné priority označil zlepšenie dopravnej situácie, podporu rodín a komunít, rozvoj športovej infraštruktúry či zachovanie jedinečného charakteru Rače. Rovnako sa chce zamerať na lepšie získavanie externých zdrojov na rozvoj mestskej časti. Medzi projekty, ktoré chce presadzovať, zaradil aj obnovu Nemeckého kultúrneho domu.
Nasledujúce mesiace chce stráviť počúvaním a diskutovaním s obyvateľmi, aby spoločne vytvorili program, ktorý bude vychádzať z ich potrieb a predstáv o budúcnosti Rače. Odkázal, že kampaň chce viesť vecne, slušne a bez zbytočných konfliktov. „Nechceme viesť kampaň proti niekomu, ale predstaviť vlastnú víziu budúcnosti Rače,“ podotkol Polakovič. Súčasťou jeho tímu je napríklad aj bývalý starosta Rače, súčasný miestny a krajský poslanec Peter Pilinský.
Opätovnú kandidatúru ohlásil aj súčasný starosta Rače Michal Drotován (nezávislý), ktorý mestskej časti šéfuje od roku 2018.