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Na starostu Ružinova kandiduje opäť aj aktivista I. Švihran
Jeho prioritou sú témy životného prostredia, dopravy, rozvoja mestskej časti a urbanizmu a verejného priestoru.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - O post starostu bratislavského Ružinova chce v tohtoročných jesenných voľbách zabojovať aj aktivista či vlastivedný sprievodca Ivor Švihran. Kandidovať chce ako nezávislý. Oznámil to na sociálnej sieti. Švihran kandidoval na tento post aj v roku 2022.
„Lajtmotívom kampane je Prisadnite si. Odkazuje na to, že hlas verejnosti v posledných rokoch v Bratislave nikoho nezaujíma a tiež je bojom proti polarizácii, ktorá sa rozširuje mojím rodným mestom,“ konštatuje Švihran.
Jeho prioritou sú témy životného prostredia, dopravy, rozvoja mestskej časti a urbanizmu a verejného priestoru. Rovnako tak stabilizovanie financií a rovnomerné financovanie všetkých štvrtí mestskej časti. V najbližších týždňoch bude zbierať podpisy pod kandidatúru ako starostu, tak do zastupiteľstiev. „Prisadnite si a povedzte mi, čo vás v Bratislave a v Ružinove trápi,“ pozýva Švihran. Hoci kandiduje ako nezávislý, po voľbách chce spolupracovať aj s viacerými stranami a ich predstaviteľmi, avšak „len ťažko“ si vie predstaviť spoluprácu v prípade poslancov súčasných vládnych strán a komunálnej strany Team Bratislava.
Na starostu Ružinova ohlásil opätovnú kandidatúru aj súčasný šéf samosprávy Martin Chren. Kandidovať bude za Tím Ružinov.
„Lajtmotívom kampane je Prisadnite si. Odkazuje na to, že hlas verejnosti v posledných rokoch v Bratislave nikoho nezaujíma a tiež je bojom proti polarizácii, ktorá sa rozširuje mojím rodným mestom,“ konštatuje Švihran.
Jeho prioritou sú témy životného prostredia, dopravy, rozvoja mestskej časti a urbanizmu a verejného priestoru. Rovnako tak stabilizovanie financií a rovnomerné financovanie všetkých štvrtí mestskej časti. V najbližších týždňoch bude zbierať podpisy pod kandidatúru ako starostu, tak do zastupiteľstiev. „Prisadnite si a povedzte mi, čo vás v Bratislave a v Ružinove trápi,“ pozýva Švihran. Hoci kandiduje ako nezávislý, po voľbách chce spolupracovať aj s viacerými stranami a ich predstaviteľmi, avšak „len ťažko“ si vie predstaviť spoluprácu v prípade poslancov súčasných vládnych strán a komunálnej strany Team Bratislava.
Na starostu Ružinova ohlásil opätovnú kandidatúru aj súčasný šéf samosprávy Martin Chren. Kandidovať bude za Tím Ružinov.