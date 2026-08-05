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Na starostu Ružinova kandiduje opäť aj aktivista I. Švihran

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Na snímke Ivor Švihran. Foto: TASR - Martin Baumann

Jeho prioritou sú témy životného prostredia, dopravy, rozvoja mestskej časti a urbanizmu a verejného priestoru.

Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - O post starostu bratislavského Ružinova chce v tohtoročných jesenných voľbách zabojovať aj aktivista či vlastivedný sprievodca Ivor Švihran. Kandidovať chce ako nezávislý. Oznámil to na sociálnej sieti. Švihran kandidoval na tento post aj v roku 2022.

„Lajtmotívom kampane je Prisadnite si. Odkazuje na to, že hlas verejnosti v posledných rokoch v Bratislave nikoho nezaujíma a tiež je bojom proti polarizácii, ktorá sa rozširuje mojím rodným mestom,“ konštatuje Švihran.

Jeho prioritou sú témy životného prostredia, dopravy, rozvoja mestskej časti a urbanizmu a verejného priestoru. Rovnako tak stabilizovanie financií a rovnomerné financovanie všetkých štvrtí mestskej časti. V najbližších týždňoch bude zbierať podpisy pod kandidatúru ako starostu, tak do zastupiteľstiev. „Prisadnite si a povedzte mi, čo vás v Bratislave a v Ružinove trápi,“ pozýva Švihran. Hoci kandiduje ako nezávislý, po voľbách chce spolupracovať aj s viacerými stranami a ich predstaviteľmi, avšak „len ťažko“ si vie predstaviť spoluprácu v prípade poslancov súčasných vládnych strán a komunálnej strany Team Bratislava.

Na starostu Ružinova ohlásil opätovnú kandidatúru aj súčasný šéf samosprávy Martin Chren. Kandidovať bude za Tím Ružinov.
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