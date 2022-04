Na starostu Starého Mesta plánuje kandidovať poslanec M. Vagač

Bratislava 24. apríla (TASR) – Na starostu bratislavského Starého Mesta plánuje v tohtoročných komunálnych voľbách kandidovať staromestský miestny a bratislavský mestský poslanec Matej Vagač. Potvrdil to pre TASR. Oficiálne ohlásenie kandidatúry však podľa poslanca nie je ešte témou dňa, chce tak urobiť až neskôr. V súčasnosti sa podľa vlastných slov pripravuje na kampaň.



"Som rozhodnutý kandidovať a aktuálne sa pripravujem na jesennú kampaň. Ak chcem v kampani uspieť, ohlásim a spustím ju, až keď bude dôkladne pripravená a bude na to vhodná doba," povedal pre TASR s tým, že dovtedy chce čas využiť na to, aby sa obyvateľom Starého Mesta predstavil.



Hovoriť chce najmä o svojich dlhoročných skúsenostiach v komunálnej politike, podľa vlastných vyjadrení má jasno, čo treba spraviť. Prioritou je podľa neho zelený, čistý, bezpečný a pekný verejný priestor pre všetky generácie a kvalitné, dostupné vzdelávanie. Podrobnejšie riešenia chce predstaviť počas kampane. Vníma, že Staré Mesto by mohlo na zachovanie svojho ducha a jeho zveľadenie robiť omnoho viac, keby mestská časť "ťahala za jeden povraz" s bratislavským magistrátom.



Na starostu Starého Mesta pre tohtoročné komunálne voľby zatiaľ nikto oficiálne kandidatúru neohlásil. Súčasná starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová sa v januári pre TASR vyjadrila, že kandidatúru zvažuje. Hlavným dôvodom je prirodzená snaha pokračovať v rozbehnutých projektoch. Medializované boli aj úvahy poslankyne Národnej rady (NR) SR Romany Tabák (OĽANO), ktorá kandidatúru zatiaľ nepotvrdila ani nevyvrátila.