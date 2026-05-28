Na starostu v bratislavskej Devínskej Novej Vsi kandiduje Ľ. Krajčír
Dôveru voličov chce získať ako nezávislý, vo štvrtok tak zároveň spúšťa zber podpisov za svoju kandidatúru.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - O post starostu bratislavskej Devínskej Novej Vsi sa v jesenných voľbách bude uchádzať Ľuboš Krajčír. Bývalý poslanec Národnej rady SR i bratislavského mestského zastupiteľstva (MsZ) či vicestarosta bratislavskej Dúbravky ohlásil kandidatúru na štvrtkovom tlačovom brífingu.
Dôveru voličov chce získať ako nezávislý, vo štvrtok tak zároveň spúšťa zber podpisov za svoju kandidatúru. Priznáva, že ňou reaguje na riadenie mestskej časti (MČ) v predchádzajúcom období. „Devínska Nová Ves nikam sa neposunula, nerobili sa žiadne veľké projekty. Manažment samosprávy nemôže fungovať tak, že sa sústredí len na údržbu existujúceho stavu,“ zdôraznil Krajčír pre TASR.
Nevyhnutnosť zmeny vníma najmä v prioritných oblastiach, na ktoré sa chce zamerať - doprava a parkovanie, bezpečnosť, hospodárenie samosprávy a tiež podmienky pre život mladých rodín, ale i seniorov v mestskej časti. Vo všetkých týchto oblastiach zároveň kritizuje súčasné vedenie samosprávy. Hovorí o neochote spolupracovať na projektoch, ktoré môžu zlepšiť dopravnú situáciu, nesystémovom a predraženom systéme kamerového dohľadu, zhoršujúcej sa bezpečnosti i neefektívnom hospodárení. „Tu sú premrhané milióny eur, ktoré sa mohli použiť lepšie,“ vyhlásil. V ambícii nastoliť zmeny chce využiť svoje manažérske schopnosti i skúsenosti z komunálnej i vysokej politiky.
Vo voľbách starostu Devínskej Novej Vsi môže na jeseň vzniknúť situácia, že sa o hlasy voličov bude uchádzať Krajčír i Krajčír, za predpokladu, že bude kandidovať aj súčasný starosta mestskej časti Dárius Krajčír. Ak by sa tak stalo, vo štvrtok ohlásený kandidát Ľuboš Krajčír je pripravený sa v kampani jasne odlíšiť. „Nielen svojím odborným zázemím, ale aj komunikáciou a prístupom k občanom,“ deklaroval. Postupne chce tiež predstavovať svoj tím a kandidátov z neho na posty miestnych poslancov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
