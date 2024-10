Na štart obnoveného Tajovského behu sa postaví 350 účastníkov

Tajov 23. októbra (TASR) - V poslednú októbrovú sobotu (26. 10.) bude obec Tajov pri Banskej Bystrici žiť športom, hudbou, sprievodnými podujatiami a dobrou náladou. Uskutoční sa tam prvý ročník Tajovského behu a účastníci si zabehnú buď šesťkilometrovú trať určenú pre hobby a začínajúcich športovcov, alebo deväťkilometrový okruh okolo jazera, ktorý sa začína a končí pri obecnom úrade. Kapacita bežcov je už plná. TASR o tom za organizátorov informovala Dominika Adamovičová.



Tajovský beh nie je úplnou novinkou, v minulosti má za sebou niekoľko ročníkov. Organizátori sa rozhodli podujatie obnoviť a priniesť Tajovčanom a návštevníkom z blízkeho či širšieho okolia míting, na ktorý sa budú vracať každoročne. Cieľom je vytvoriť tradíciu, ktorá priláka aktívnych bežcov do rodiska jedného z najznámejších slovenských dramatikov a prozaikov Jozefa Gregora Tajovského, ako aj vynálezcu a priekopníka bezdrôtovej telekomunikácie Jozefa Murgaša.



"Pôvodnú kapacitu sa nám podarilo naplniť do posledného miesta. Spočiatku sme mali obavy, no napokon sme pridali ešte sto ďalších miest, čo znamená, že na štart sa postaví 350 bežcov. Mrzí nás, že záujemcovia, ktorí sa rozhodnú bežať na poslednú chvíľu a chceli by sa zaregistrovať na mieste, tak nebudú môcť urobiť. Je to prvý ročník, nevedeli sme predvídať záujem, no o to väčšia je naša radosť, ako aj záväzok popracovať na budúcoročnom Tajovskom behu," konštatoval predseda športovej komisie obce Tajov Gabriel Belko.



Kultúrny program ponúkne vystúpenia folklórneho súboru Urpín, speváka Lukáša Adamca, banskobystrickej kapely Rock Reunion či skupiny Vintage Boyz. Spestrením bude tiež autogramiáda a fotenie sa so známymi športovcami Matejom Tóthom, Marekom Hamšíkom či Vladimírom Moravčíkom. Celodenné podujatie zavŕši kúzelnícka, bubnová, svetelná a ohňová show.



Do Tajova a späť sa bude dať dostať turistickým vláčikom Neusohl Express zadarmo. Prvú jazdu odštartuje o 12.00 h z Námestia slobody a potom každú celú hodinu až do 17.00 h.