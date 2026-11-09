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NOČNÝ POŽIAR: Na Stavbárskej ulici v Bratislave horelo šesť áut
Vyšetrovaním presných príčin, ako aj okolností, za ktorých k tejto udalosti došlo, sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - V bratislavskej Vrakuni horelo v noci na Stavbárskej ulici šesť zaparkovaných áut. Tri z nich zhoreli úplne. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Mohlo ísť podľa neho aj o cudzie zavinenie.
Hliadky boli na miesto vyslané v pondelok krátko po polnoci. „Bolo zistené, že na parkovisku došlo k požiaru celkovo šiestich zaparkovaných osobných motorových vozidiel, pričom tri vozidlá boli zhorené úplne a tri vozidlá boli poškodené v dôsledku požiaru,“ priblížil hovorca.
Doplnil, že pri udalosti zasahovali aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. „Požiar uhasili,“ podotkol. Okrem nich bol na mieste aj zisťovateľ príčin požiarov. „Cudzie zavinenie ako príčinu vzniku požiaru nevylúčil,“ uviedol Szeiff. Dodal, že požiar spôsobil škodu viac ako 40.000 eur.
Vyšetrovaním presných príčin, ako aj okolností, za ktorých k tejto udalosti došlo, sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.
Hliadky boli na miesto vyslané v pondelok krátko po polnoci. „Bolo zistené, že na parkovisku došlo k požiaru celkovo šiestich zaparkovaných osobných motorových vozidiel, pričom tri vozidlá boli zhorené úplne a tri vozidlá boli poškodené v dôsledku požiaru,“ priblížil hovorca.
Doplnil, že pri udalosti zasahovali aj príslušníci Hasičského a záchranného zboru. „Požiar uhasili,“ podotkol. Okrem nich bol na mieste aj zisťovateľ príčin požiarov. „Cudzie zavinenie ako príčinu vzniku požiaru nevylúčil,“ uviedol Szeiff. Dodal, že požiar spôsobil škodu viac ako 40.000 eur.
Vyšetrovaním presných príčin, ako aj okolností, za ktorých k tejto udalosti došlo, sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.