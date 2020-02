Na stavbe bratislavského obchvatu D4 a R7 sa stal smrteľný úraz

Bratislava 17. februára (TASR) – Na stavbe bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, sa v piatok 14. februára stal smrteľný pracovný úraz. Pre TASR to potvrdila polícia s tým, že k nemu došlo na úseku staveniska smerom od bratislavských Podunajských Biskupíc na Lieskovec. V tomto prípade už začala polícia trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.



K pracovnému úrazu malo dôjsť tak, že vodič nákladného vozidla pri cúvaní narazil do 40-ročného muža. "Ten pri náraze utrpel zranenia, ktorým podľahol. Dychová skúška u vodiča bola negatívna. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Bližšie okolnosti tohto prípadu sú predmetom vyšetrovania," povedala pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



TASR oslovila s otázkami aj koncesionára projektu bratislavského obchvatu - spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavného zhotoviteľa stavby - spoločnosť D4R7 Construction. Na otázky k pracovnému úrazu zatiaľ neodpovedali.



Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Projekt zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami.