Piatok 5. september 2025
Na stavbe cyklotrasy vo Varíne inštalujú 60 metrov dlhú cyklolávku

Na stavbe cyklotrasy medzi obcami Varín a Nezbudská Lúčka v okrese Žilina inštalujú 60 metrov dlhú cyklolávku ponad rieku Varínka. Foto: TASR - Radoslav Varga

Nová cyklotrasa sa bude zo západnej strany napájať na už existujúci úsek na Vodnom diele Žilina a končiť bude na nedávno zrekonštruovanej lávke pre chodcov a cyklistov z Nezbudskej Lúčky do Strečna.

Varín 5. septembra (TASR) - Na stavbe cyklotrasy medzi obcami Varín a Nezbudská Lúčka v okrese Žilina inštalujú 60 metrov dlhú cyklolávku ponad rieku Varínka. Ako v piatok novinárov priamo na mieste stavby informovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová, cyklolávka je súčasťou dvojkilometrovej cyklotrasy, ktorú krajská samospráva financuje z plánu obnovy a hotová by mala byť začiatkom budúceho roka.

Doplnila, že hodnota celého projektu je 2,3 milióna eur. „Vybuduje sa 2,1 kilometra novej cyklotrasy, ktorá bude pomáhať v cyklodoprave pri dochádzaní za prácou smerom do Tepličky nad Váhom, Gbelian, Varína a Nezbudskej Lúčky a zároveň vytvorí aj pekné prepojenie celého vodného diela,“ uviedla Jurinová.

Novú cyklolávku montujú v blízkosti sútoku riek Varínka a Váh, pričom jej hmotnosť je 75 ton. „Aktuálne prebieha montáž oceľovej konštrukcie lávky. Je namontovaná nosná časť mostovky. Montujú sa štartovacie diely nosného oblúka a následne po ich montáži príde v zmysle projektu k betonáži a postupne sa bude montovať posledný diel hornej časti oblúka,“ priblížil práce Peter Fuček z dodávateľskej spoločnosti Metrostav DS.

Predpokladaná hodnota zákazky vo verejnom obstarávaní presahovala tri milióny eur a v tendri o ňu prejavilo záujem 13 stavebných firiem. Lehota výstavby je v podpísanej zmluve s dodávateľom stanovená na 365 dní od prevzatia staveniska s rešpektovaním zimného obdobia. „Práce prebiehajú podľa harmonogramu a termín odovzdania do užívania je 10. január 2026,“ dodal Fuček.

Nová cyklotrasa sa bude zo západnej strany napájať na už existujúci úsek na Vodnom diele Žilina a končiť bude na nedávno zrekonštruovanej lávke pre chodcov a cyklistov z Nezbudskej Lúčky do Strečna. Súčasťou stavby je okrem lávky cez rieku Varínka aj lávka cez potok Lipovec. Výhľadovo ŽSK plánuje pokračovanie cyklotrasy cez Strečniansku úžinu smerom do Lipovca.
