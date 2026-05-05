Na stavbe martinskej nemocnice montujú fasádne panely
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024.
Autor TASR
Martin 5. mája (TASR) - Na stavbe novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina pribúda po celom obvode fasáda. Ako informovala Univerzitná nemocnica Martin (UNM) na sociálnej sieti, fasádne panely sa osádzajú od štvrtého nadzemného podlažia vyššie.
„Pokračujú práce na streche, ktorej súčasťou je aj príprava na budúci heliport pre urgentnú zdravotnú starostlivosť. Podzemné podlažia má dokončené parkovací dom, v zásobovacom dvore je najnižšie podlažie uzavreté a práce pokračujú vyššie,“ priblížila UNM.
Doplnila, že pokrok nastal aj v okolí nemocnice. „Na stavenisko boli privedené prípojky vysokého napätia, v máji pribudne vodovodná prípojka. Od Tomčianskej cesty sa buduje nová prístupová komunikácia s cestou, chodníkmi a cyklotrasou,“ dodala UNM.
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.
