< sekcia Regióny
Na stavbe martinskej nemocnice zatiaľ preinvestovali 170 miliónov eur
Aj napriek sťaženým klimatickým podmienkam v zimných mesiacoch na hlavnom stavebnom objekte denne pracuje viac ako 300 pracovníkov.
Autor TASR
Martin 6. marca (TASR) - Na stavbe novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina bolo doteraz preinvestovaných viac ako 170 miliónov eur. Po štvrtkovej (5. 3.) návšteve stavby v sprievode prezidenta SR Petra Pellegriniho o tom informoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Táto suma podľa jeho slov predstavuje viac ako 75 percent rozpočtu prvej fázy výstavby nemocnice. „Tento pokrok nás približuje k cieľu - modernej nemocnici so 660 lôžkami, ktorá bude slúžiť obyvateľom Turca i celého Slovenska a zároveň poskytne študentom zdravotníckych odborov a zdravotníkom pracovné podmienky na úrovni 21. storočia,“ uviedol Šaško.
Aj napriek sťaženým klimatickým podmienkam v zimných mesiacoch na hlavnom stavebnom objekte denne pracuje viac ako 300 pracovníkov. Popri dvoch podzemných podlažiach sú dokončené aj tri nadzemné podlažia hlavnej stavby. Zároveň sa začalo s betonážou strechy nemocnice na najvyššom siedmom nadzemnom podlaží. V podzemnom parkovacom dome sú hotové všetky tri podlažia a dokončuje sa strop nad prvým podzemným podlažím.
Stavba má byť dokončená na úrovni Shell & Core, čo predstavuje skelet budovy so strechou, čiastočne vnútorné múry, obvodový plášť a základné rozvody, do 30. júna 2026. „Všetky potreby financovania na rok 2026 sú vykryté,“ zdôraznil Šaško.
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z plánu obnovy vo výške viac ako 256 miliónov eur. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.
Táto suma podľa jeho slov predstavuje viac ako 75 percent rozpočtu prvej fázy výstavby nemocnice. „Tento pokrok nás približuje k cieľu - modernej nemocnici so 660 lôžkami, ktorá bude slúžiť obyvateľom Turca i celého Slovenska a zároveň poskytne študentom zdravotníckych odborov a zdravotníkom pracovné podmienky na úrovni 21. storočia,“ uviedol Šaško.
Aj napriek sťaženým klimatickým podmienkam v zimných mesiacoch na hlavnom stavebnom objekte denne pracuje viac ako 300 pracovníkov. Popri dvoch podzemných podlažiach sú dokončené aj tri nadzemné podlažia hlavnej stavby. Zároveň sa začalo s betonážou strechy nemocnice na najvyššom siedmom nadzemnom podlaží. V podzemnom parkovacom dome sú hotové všetky tri podlažia a dokončuje sa strop nad prvým podzemným podlažím.
Stavba má byť dokončená na úrovni Shell & Core, čo predstavuje skelet budovy so strechou, čiastočne vnútorné múry, obvodový plášť a základné rozvody, do 30. júna 2026. „Všetky potreby financovania na rok 2026 sú vykryté,“ zdôraznil Šaško.
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z plánu obnovy vo výške viac ako 256 miliónov eur. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.