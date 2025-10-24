< sekcia Regióny
Na stavbe novej martinskej nemocnice pomáha 11 vežových žeriavov
Novinkou na stavenisku je aj betónpumpa s dosahom až 68 metrov.
Autor TASR
Martin 24. októbra (TASR) - Na stavenisku novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina pribudli k doterajším deviatim vežovým žeriavom ďalšie dva, čím sa ich počet zvýšil na 11. O aktuálnom stave výstavby informovala Univerzitná nemocnica Martin (UNM) na sociálnej sieti.
Novinkou na stavenisku je aj betónpumpa s dosahom až 68 metrov. „Tento kolos na šesťnápravovom podvozku dokáže prečerpať 160 až 200 metrov kubických betónu za hodinu a bude kľúčovým hráčom pri betonáži stropov a nosných konštrukcií,“ priblížila UNM.
Doplnila, že už tento víkend sa začne prvá veľká betonáž stropu nad tretím nadzemným podlažím. „Fakticky sa tak dostávame k realizácii štvrtého nadzemného podlažia. Pumpa bude odteraz v nepretržitej akcii až do dokončenia železobetónového skeletu. Práce pokračujú naďalej podľa plánu,“ dodala UNM.
Zmluvu na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami podpísali začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.
