Na stavbe železničného mosta v Seredi realizujú betonáž
Pravidelné kontrolné dni zabezpečujú komunikáciu medzi vedením mesta, investorom stavby - Slovenskou správou ciest (SSC) a zhotoviteľom - Doprastavom.
Autor TASR
Sereď 6. marca (TASR) - Na stavbe mosta ponad železničnú trať v Seredi sa v piatok realizuje betonáž hlavnej nosnej konštrukcie. Použitých bude približne 900 kubických metrov betónu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková.
Priebeh prác osobne skontroloval aj primátor mesta Ondrej Kurbel. „Teší ma, že betonáž hlavnej nosnej konštrukcie prebieha plynulo, efektívne a koordinovane,“ uviedol.
Pravidelné kontrolné dni zabezpečujú komunikáciu medzi vedením mesta, investorom stavby - Slovenskou správou ciest (SSC) a zhotoviteľom - Doprastavom. SSC odovzdala stavenisko zhotoviteľovi začiatkom júna 2025.
Hodnota prác je takmer osem miliónov eur s DPH a ich dokončenie sa plánuje približne do jedného roka. Od roku 2019 bola na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov a neskôr bol úplne uzavretý pre automobilovú dopravu. Peší a cyklisti majú k dispozícii dočasnú lávku.
