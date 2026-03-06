Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na stavbe železničného mosta v Seredi realizujú betonáž

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Pravidelné kontrolné dni zabezpečujú komunikáciu medzi vedením mesta, investorom stavby - Slovenskou správou ciest (SSC) a zhotoviteľom - Doprastavom.

Autor TASR
Sereď 6. marca (TASR) - Na stavbe mosta ponad železničnú trať v Seredi sa v piatok realizuje betonáž hlavnej nosnej konštrukcie. Použitých bude približne 900 kubických metrov betónu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková.

Priebeh prác osobne skontroloval aj primátor mesta Ondrej Kurbel. „Teší ma, že betonáž hlavnej nosnej konštrukcie prebieha plynulo, efektívne a koordinovane,“ uviedol.

Pravidelné kontrolné dni zabezpečujú komunikáciu medzi vedením mesta, investorom stavby - Slovenskou správou ciest (SSC) a zhotoviteľom - Doprastavom. SSC odovzdala stavenisko zhotoviteľovi začiatkom júna 2025.

Hodnota prác je takmer osem miliónov eur s DPH a ich dokončenie sa plánuje približne do jedného roka. Od roku 2019 bola na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov a neskôr bol úplne uzavretý pre automobilovú dopravu. Peší a cyklisti majú k dispozícii dočasnú lávku.
