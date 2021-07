Na stavenisku na Chalupkovej pred časom našli aj delostrelecký granát

Bratislava 26. júla (TASR) - Na stavenisku projektu Metropolis na križovatke ulíc Bottova – Chalupkova v centre Bratislavy okrem minulotýždňového nálezu leteckej bomby pred časom našli aj ruský delostrelecký granát. TASR o tom informoval developer, spoločnosť Mint Investments, s tým, že granát podľa privolaného policajného pyrotechnika nepredstavoval takú vážnu hrozbu ako nález leteckej bomby.



"Nevybuchnutá munícia tak bola odvezená a zneškodnená, pričom boli stavebné práce prerušené len dočasne," uviedol developer. Tvrdí, že hoci minulotýždňový nález leteckej bomby spôsobil rozruch v Bratislave, on a stavební pracovníci s možnosťou nálezu dopredu rátali. Od začiatku výkopových prác je totiž na stavenisku pyrotechnický dozor.



"Spolupracujeme s expertnou pyrotechnickou firmou, ktorá realizovala pyrotechnický prieskum. Taktiež má vypracované presné postupy, čo robiť pri náleze munície,“ povedal Sebastien Dejanovski zo spoločnosti Mint Investments.



Keďže Metropolis vyrastá v lokalite (v okolí niekdajšej rafinérie Apollo), kde bolo v roku 1944 zhodených niekoľko ton bômb, pyrotechnici sú prítomní na stavenisku neustále, a to až do vykopania a zabezpečenia stavebnej jamy. Pyrotechnický dozor vykonáva prieskum magnetometrom a až po negatívnom náleze dá povolenie na výkop bagrom či inou ťažkou technikou. "Samozrejme, žiadna technika nie je stopercentná, najmä v oblasti, kde stála bývalá rafinéria Apollo a v zemi sa tak stále nachádzajú železobetónové konštrukcie, ktoré môžu výsledky skresliť," poznamenal developer. Aj preto trvá na neustálej prítomnosti odborníkov.



Na stavenisku na križovatke ulíc Bottova – Chalupkova sa 20. júla počas pyrotechnického prieskumu našla americká letecká bomba AN-M57 250 lb U.S.ARMY Air Force. Pre nález bomby bolo uzatvorené a stavenisko i okolité ulice. Bombu následne previezli hasiči za asistencie polície do bratislavských Rusoviec, kde ju mimo obydlí, v areáli ministerstva vnútra, pyrotechnici bezpečne zlikvidovali.



Na projekte Metropolis sa aktuálne realizujú prípravné práce a koordinácia výkopov, ktoré budú prebiehať do septembra a dosiahnu hĺbku sedem metrov pod úrovňou terénu. Polyfunkčný objekt má pozostávať z dvoch veží a bude stáť na rohu križovatky Bottova – Chalupkova.