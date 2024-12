Na Štedrý deň jazdí MHD v Bratislave do 17.00, potom ako nočné linky

Bratislava 24. decembra (TASR) - Denné linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave jazdia na Štedrý deň podľa cestovných poriadkov platných pre nedeľu, a to do 17.00 h. Premávka denných liniek bude po 17.00 h postupne ukončená. Od 18.00 h začnú jazdiť nočné linky, ktoré budú premávať do 23.30 h v skrátených, 30-minútových intervaloch. Od 23.30 h prejdú na riadne cestovné poriadky. Informuje o tom na sociálnej sieti Dopravný podnik Bratislava.



Vianočná električka počas Štedrého dňa nepremáva. Naspäť do ulíc vyrazí 25. decembra a premávať bude každý deň do 6. januára 2025.



Počas vianočných sviatkov a Silvestra premáva v Bratislave mestská hromadná doprava v inom režime. Do 7. januára 2025 linky jazdia podľa cestovných poriadkov v režime pracovný deň - školské prázdniny. Počas sviatočných dní budú premávať ako počas bežných voľných dní.