Na Štedrý deň môžu Bratislavčania venčiť psy z útulku na Poliankach

Bratislava 24. decembra (TASR) - Na Štedrý deň môžu prísť ľudia venčiť psy do útulku na Poliankach v Bratislave. Otvorený bude od 12.00 do 14.00 h. Pre TASR to uviedla Kristína Devínska z občianskeho združenia Sloboda zvierat. Starajú sa o približne 200 zvierat v núdzi.



Útulok bude pre verejnosť zatvorený 25. decembra a 1. januára. Odchyt a asanačnú službu však podľa Devínskej vykonávajú 24 hodín denne a to aj počas sviatkov.



Psy dostávajú počas chladných dní teplú stravu. Zvierací pacienti s tráviacimi či kožnými problémami alebo inými špecifickými nárokmi majú svoje diétne krmivo. "Tento deň máme v útulku o čosi pokojnejšie ako v predvianočnom období, kedy nám ľudia vypomáhajú intenzívnejšie, najmä materiálne," poznamenala Devínska.