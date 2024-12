Na Štedrý deň prijala Polícia v Bratislave 201 oznámení od občanov

Bratislava 25. decembra (TASR) - Polícia v Bratislave prijala počas Štedrého dňa celkovo 201 telefonických oznámení od občanov. Policajti poriadkovej a dopravnej polície pritom dohliadali na bezpečnosť a verejný poriadok. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Policajti diaľničného oddelenia Malacky poskytli napríklad pomoc vodičovi auta, ktorého počas jazdy na diaľnici D2 v smere z Bratislavy do Českej republiky "zaskočili" technické komplikácie na vozidle.



Pomoc mužovi v ťažkej životnej situácii poskytli policajti v Karlovej Vsi, v jednom z domov na ulici Hany Meličkovej. "Poskytli mu potrebnú prvú pomoc a pomáhali mu až do príchodu rýchlej zdravotníckej pomoci, ktorá ho previezla do nemocnice," priblížil Szeiff.