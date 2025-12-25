< sekcia Regióny
Na Štedrý deň sa v prešovskej nemocnici narodili tri deti
Zdravotníci v úrazovej ambulancii ústavnej pohotovostnej služby mali pokojný priebeh vianočnej služby. Spolu ošetrili 53 pacientov, bez nutnosti hospitalizácie či operačných zákrokov.
Prešov 25. decembra (TASR) - Na Štedrý deň (24. 12.) sa vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove narodili tri deti Lara, Richard a Anežka. V úrazovej ambulancii zdravotníci ošetrili 53 pacientov. TASR o tom informovali z nemocnice.
Ako uviedli z nemocnice, prvým vianočným bábätkom sa v stredu o 00.45 h stala Lara s mierami 3190 gramov a dĺžkou 51 centimetrov. Pred polnocou svoj príchod na svet ohlásil o 22.33 h Richard (3060 gramov, 49 centimetrov) a o 23.00 h sa ozvala aj Anežka s mierami 2330 gramov a 46 centimetrov.
Zdravotníci v úrazovej ambulancii ústavnej pohotovostnej služby mali pokojný priebeh vianočnej služby. Spolu ošetrili 53 pacientov, bez nutnosti hospitalizácie či operačných zákrokov. „Menej štandardným prípadom bolo ošetrenie päťročného chlapčeka s kliešťom na chrbte. Opakovane sa však aj tento rok počas Štedrého dňa museli lekári a zdravotné sestry venovať ošetreniu pacientov v súvislosti s nadmerným požitím alkoholu,“ priblížili z nemocnice.
V rámci internej pohotovostnej ambulancie bolo ošetrených 52 pacientov, najmä s teplotami a chrípkou. Rovnako v rámci oddelenia otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku bolo ošetrených 35 pacientov. Tento rok sa nevyskytol žiaden prípad nešťastne zaseknutej rybej kosti.
Pre pacientov, ktorí si nemohli užiť sviatky v bezprostrednom kruhu rodiny, bolo na večeru pripravené tradičné vianočné menu. „Na Štedrý deň sa podľa diétnych obmedzení podávali klasické bobaľky buď s makom, alebo s tvarohom, vianočná kapustnica, vyprážané alebo pečené rybie filé so zemiakovým šalátom či zemiakovou kašou a každý pacient dostal aj malý balíček. Počas štvrtkového Prvého sviatku vianočného pokračovalo sviatočné stravovanie obedom v podobe pečeného kuracieho mäsa alebo kuracej rolády s ryžou či zemiakovou kašou a sladkou bodkou na záver,“ doplnili z nemocnice.
