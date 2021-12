Roky utekal pred zákonom, osudnou mu bola krádež na Štedrý deň

Bratislava 28. decembra (TASR) - Policajti počas Štedrého dňa zadržali 63-ročného Františka U. z okresu Pezinok a obvinili ho z trestného činu krádeže v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody. Polícia tiež zistila, že na muža už bol v roku 2018 vydaný príkaz na zatknutie. V súčasnosti je stíhaný väzobne. Informovala o tom bratislavská polícia na sociálnej sieti.



Muža polícia zadržala po tom, ako preverovali oznámenie o vlámaní do rodinného domu vo Svätom Jure. "Políciu kontaktovali majitelia domu, ktorých zabezpečovací systém domu neustále upozorňoval o narušení objektu, a zostali na mieste až do príchodu policajnej hliadky. Páchateľ medzitým vyšiel z domu a ukrýval sa za plechovou búdou v objekte pozemku. Po výzvach na opustenie úkrytu, ktoré páchateľ neuposlúchol, vošla policajná hliadka na pozemok a pri jej spozorovaní páchateľ opustil svoj úkryt," ozrejmili policajti s tým, že ho následne obmedzili na osobnej slobode.



Polícia zistila, že muž mal preskočiť plot, vniknúť na dvor rodinného domu, vypáčiť okno a vniknúť do vnútorných priestorov domu. Tam mal vytrhnúť zo steny poplašné zariadenie a z izieb zobrať väčšie množstvo šperkov a retiazok zo žltého a bieleho kovu. Presnú výšku škody zatiaľ polícia nevyčíslila.