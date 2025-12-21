< sekcia Regióny
Na Štefana a Silvestra uzavrú Hlavnú ulicu v Prešove pre dopravu
Na Nový rok 1. januára 2026 bude MHD premávať ako v nedeľu.
Autor TASR
Prešov 21. decembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) upozorňuje cestujúcich na zmeny v premávke liniek MHD počas vianočných sviatkov a školských prázdnin. Na Hlavnej ulici dôjde na Štefana (26. 12.) a Silvestra (31. 12.) k úplnému uzavretiu dopravy. Informoval o tom mestský úrad.
V pondelok a utorok 22. a 23. decembra bude MHD v Prešove premávať podľa cestovného poriadku pre „pracovný deň - prázdniny“. Na Štedrý deň 24. decembra to bude podľa cestovného poriadku platného pre nedeľu, pričom premávka denných liniek bude ukončená od 17.00 h. Na Prvý a Druhý sviatok vianočný 25. a 26. decembra budú linky premávať podľa cestovného poriadku platného pre nedeľu.
„V piatok 26. decembra bude zároveň Hlavná ulica pre dopravu úplne uzavretá, a to v čase od 19.20 do 22.00 h počas podujatia Štefanská zábava. Dotknuté linky MHD budú odklonené na základnú obchádzkovú trasu cez Okružnú ulicu,“ informovalo mesto. Spoje linky 8 zo Sibírskej o 19.15 a 19.35 h pôjdu obchádzkou cez ulice Škultétyho, 17. novembra a Obrancov mieru.
V dňoch 29. a 30. decembra sa bude MHD riadiť podľa cestovného poriadku pre „pracovný deň - prázdniny“. V stredu na Silvestra bude MHD premávať ako v sobotu. Hlavná ulica bude úplne uzavretá pre dopravu v čase od 9.00 do 11.00 h pre Silvestrovský beh a počas silvestrovských osláv od 22.30 do 2.00 h (1. 1.). Dotknuté linky MHD budú odklonené na základnú obchádzkovú trasu cez Okružnú ulicu. Linka 4 bude premávať obojsmerne po obchádzkovej trase cez ulice Škultétyho, 17. novembra a Obrancov mieru.
„Z prevádzkových dôvodov budú v stredu 31. decembra postupne vypnuté automaty na cestovné lístky. Cestujúci si jednorazové cestovné lístky môžu zakúpiť v predstihu, prípadne prostredníctvom platobných kariet alebo SMS,“ uviedol DPMP. Automaty do prevádzky opätovne spustia 1. januára dopoludnia.
Na Nový rok 1. januára 2026 bude MHD premávať ako v nedeľu. V pracovných dňoch 2., 5. a 7. januára sa bude riadiť cestovným poriadkom platným pre „pracovný deň - prázdniny“ a na Troch kráľov 6. januára podľa cestovného poriadku pre nedeľu.
