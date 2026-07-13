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Na Štefánikovej v Michalovciach sú opravy, kruhový objazd v uzatvorili
Podľa informácií mesta bude kruhový objazd opätovne sprejazdnený po ukončení prác v poobedňajších alebo večerných hodinách.
Autor TASR
Michalovce 13. júla (TASR) - Kruhový objazd Štefánikova - Okružná - J. Švermu v Michalovciach je v pondelok uzatvorený. Dôvodom je záverečná fáza opráv na Štefánikovej ulici. Zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) na Štefánikovej a Okružnej nebudú počas opráv obsluhované. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.
Podľa informácií mesta bude kruhový objazd opätovne sprejazdnený po ukončení prác v poobedňajších alebo večerných hodinách. „MHD bude premávať po Humenskej a následne po Špitálskej ulici. Zastávky na Štefánikovej a Okružnej budú v tomto čase neobsluhované,“ dodalo.
Podľa informácií mesta bude kruhový objazd opätovne sprejazdnený po ukončení prác v poobedňajších alebo večerných hodinách. „MHD bude premávať po Humenskej a následne po Špitálskej ulici. Zastávky na Štefánikovej a Okružnej budú v tomto čase neobsluhované,“ dodalo.