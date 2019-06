Na Štefanovičovej v Bratislave vyrúbali stromy

V procese smerujúcom k výrubu stromov na Štefanovičovej ulici došlo podľa slov Matúša Valla k celému radu pochybení.

Bratislava 26. júna (TASR) – Na Štefanovičovej ulici v Bratislave, pri električkovej zastávke - Úrad vlády SR, vyrúbali v utorok (25. 6.) stromy. Bratislavský primátor Matúš Vallo tvrdí, že za tým stojí mestský Dopravný podnik Bratislava (DPB) a že došlo k celému radu pochybení, napríklad nebol vydaný súhlas mesta či k výrubu došlo v období, keď sa nemá robiť. Vallo avizuje, že bude vyvodená zodpovednosť voči pracovníkom DPB alebo mesta.



Primátor tvrdí, že DPB, konkrétne jeho infraštruktúrny úsek, názorne ukázal, ako sa žiadny výrub v meste nesmie robiť. "Stromy boli choré a dlhodobo neperspektívne, je k tomu aj dendrologický posudok, ale chorý bol tiež samotný výrub. Čo nás úprimne mrzí, lebo okrem škody na stromoch a mikroklíme v okolí to vrhá zlé svetlo aj na náš tím, ktorý už od svojho nástupu pristupuje k stromom úplne inak – šetrne, informovane, v súlade s legislatívou a aj dobrými mravmi," tvrdí Vallo na sociálnej sieti.



V procese smerujúcom k výrubu stromov na Štefanovičovej ulici došlo podľa jeho slov k celému radu pochybení. Primátor priznal, že okrem toho, že boli stromy choré, ich koruny vstupovali do trakčného vedenia električiek a uvažovalo sa o ich výrube aj o náhradnej výsadbe. "K výrubu, ktorý v utorok zrealizoval DPB, však nebol vydaný súhlas mesta, nebol realizovaný v období, keď sa výruby môžu robiť. Voči zodpovedným na strane DPB alebo prípadne mesta bude vyvodená zodpovednosť," skonštatoval Vallo. Avizuje tiež, že hneď, ako to bude možné, zrealizuje sa náhradná výsadba stromov tak, ako bola pre tento úsek Štefanovičovej ulice zo strany mesta pripravovaná.