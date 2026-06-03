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Na stene budovy polikliniky v Šali pribudol nový defibrilátor
Súčasťou inštalácie prístroja bolo aj praktické školenie zamestnancov krajskej polikliniky za účasti operátorky tiesňovej linky 155, počas ktorého si jeho použitie mohli osobne vyskúšať.
Autor TASR
Šaľa 3. júna (TASR) - V poliklinike v Šali pribudol na stene budovy nový automatický externý defibrilátor (AED). Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ako zriaďovateľ polikliniky schválil pre zdravotnícke zariadenie finančné prostriedky na jeho zaobstaranie. Prístroj je od tohto týždňa nepretržite dostupný širokej verejnosti. Defibrilátor môže v kritickej chvíli rozhodnúť o záchrane ľudského života, povedal predseda NSK Branislav Becík.
Súčasťou inštalácie prístroja bolo aj praktické školenie zamestnancov krajskej polikliniky za účasti operátorky tiesňovej linky 155, počas ktorého si jeho použitie mohli osobne vyskúšať. „Inštalácia defibrilátora je konkrétnym krokom, ktorý zvyšuje pripravenosť polikliniky na mimoriadne situácie,“ povedal riaditeľ Polikliniky NSK Šaľa Róbert Baros.
Po registrácii bude defibrilátor zaradený do celoslovenskej mapy AED, čo umožní operátorom linky 155 okamžite určiť jeho polohu a v prípade núdze k nemu navigovať pomoc. Verejnosť môže prístroj použiť kedykoľvek - stačí zavolať na linku 155, kde operátor poskytne kód na otvorenie skrinky a prevedie volajúceho celým postupom.
Súčasťou inštalácie prístroja bolo aj praktické školenie zamestnancov krajskej polikliniky za účasti operátorky tiesňovej linky 155, počas ktorého si jeho použitie mohli osobne vyskúšať. „Inštalácia defibrilátora je konkrétnym krokom, ktorý zvyšuje pripravenosť polikliniky na mimoriadne situácie,“ povedal riaditeľ Polikliniky NSK Šaľa Róbert Baros.
Po registrácii bude defibrilátor zaradený do celoslovenskej mapy AED, čo umožní operátorom linky 155 okamžite určiť jeho polohu a v prípade núdze k nemu navigovať pomoc. Verejnosť môže prístroj použiť kedykoľvek - stačí zavolať na linku 155, kde operátor poskytne kód na otvorenie skrinky a prevedie volajúceho celým postupom.