Na stolnotenisovom šampionáte novinárov očakávajú rekordnú účasť

Považská Bystrica 21. apríla (TASR) – Viac ako šesť desiatok žurnalistov zo Slovenska a Českej republiky si v sobotu (22. 4.) v Považskej Bystrici zmeria sily na 26. ročníku Tipsport majstrovstiev Slovenska novinárov v stolnom tenise. V telocvični základnej školy Slovanská podujatie z poverenia Slovenského stolnotenisového zväzu usporiada občianske združenie Stôl číslo šesť.



Podľa jedného zo zakladateľov majstrovstiev, športového redaktora RTVS Martina Šeďa, žurnalistický stolnotenisový šampionát odštartuje druhú štvrťstoročnicu symbolicky v predvečer Svetového dňa stolného tenisu. Okrem športovej úrovne oceňuje vo všetkých doterajších ročníkoch mimoriadne priateľskú atmosféru.



"Napriek názorovej pluralite účastníkov majstrovstiev Slovenska novinárov sa v jeho 25-ročnej histórii doteraz nestalo, že by sa dostali do konfliktných situácií. Som presvedčený, že inak to nebude ani tento rok. Potešiteľný je veľký záujem o podujatie, v tomto roku sa na ňom zúčastní rekordný počet novinárov," doplnil Šeďo.



Slovenský novinársky šampionát odštartuje v sobotu o 9.30 h. Súťažiť sa bude v dvojhre mužov a žien, vo štvorhre mužov a žien a v zmiešanej štvorhre. Organizátori pripravili aj turnaj osobností. Finálové súboje sú naplánované na 16. hodinu.



Tipsport majstrovstvá Slovenska novinárov v stolnom tenise v rámci svojho dotačného programu podporili Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Považská Bystrica. Oficiálnym mediálnym partnerom je Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR).