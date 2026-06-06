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Na Štrbskom plese odštartovali novú člnkovaciu sezónu
Letnú turistickú sezónu otvorili v regióne minulý týždeň a návštevníci tak môžu využiť všetky turistické trasy s výnimkou tých, ktoré aktuálne opravujú.
Autor TASR
Štrbské Pleso 6. júna (TASR) - Na Štrbskom plese odštartovali novú člnkovaciu sezónu. Od soboty zároveň spúšťajú vo Vysokých Tatrách dennú prevádzku lanoviek. Informoval o tom prevádzkovateľ horských stredísk v Tatrách Marián Galajda.
Tradícia člnkovania na Štrbskom plese má korene hlboko v tatranskej histórii. Prvé mólo a prístrešok pre lode boli na brehu jazera už v roku 1880. V súčasnosti ide o jednu z najobľúbenejších tatranských atrakcií.
„V roku 2026 bude v letnej turistickej sezóne hosťom k dispozícii spolu 20 drevených člnov kotviacich na móle na južnom brehu plesa. Plaviť sa môžu v júni každý deň od 10.00 h do 16.30 h, v júli a auguste až do 17.30 h. Deti do 15 rokov sa môžu člnkovať len v sprievode dospelej osoby a musia mať povinne záchrannú vestu,“ uviedla regionálna manažérka Tatry Motion Vysoké Tatry Monika Kapusniakov.
Od soboty majú návštevníci Vysokých Tatier k dispozícii v dennej letnej prevádzke aj takmer všetky lanovky. Výnimkou je dvojsedačková lanovka do Lomnického sedla, ktorá bude v prevádzke koncom budúceho týždňa. „Na Štrbskom Plese je k dispozícii Solisko Expres, sedačková lanovka, ktorá za sedem minút prekonáva 431 výškových metrov zo Štrbského plesa do výšky 1814 metrov nad morom k úpätiu Predného Soliska a Chate pod Soliskom,“ dodáva Galajda. Zo Starého Smokovca môžu návštevníci využiť pozemnú lanovú dráhu na Hrebienok, ktorá na dĺžke 2190 metrov prekonáva prevýšenie 247 metrov. V Tatranskej Lomnici sú v prevádzke viaceré lanovky. „Štvormiestna kabínková lanová dráha Tatranská Lomnica - Štart, kabínková lanová dráha Štart - Skalnaté Pleso s 15-miestnymi kabínami a tiež visutá lanová dráha na Lomnický štít,“ vymenoval Galajda.
Letnú turistickú sezónu otvorili v regióne minulý týždeň a návštevníci tak môžu využiť všetky turistické trasy s výnimkou tých, ktoré aktuálne opravujú. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková informovala, že na leto pripravili projekt Tatry v pohybe na bicykli, ktorý prináša viac ako 200 kilometrov cyklotrás pre rodiny s deťmi, rekreačných aj športových cyklistov. Doplnili a obnovili cykloznačenie a nové orientačné prvky.
„Významnú časť letného programu vytvoria podujatia naprieč celým regiónom. Medzi najvýznamnejšie bude patriť Tatranské kultúrne leto, ktoré odštartuje 20. júna otváracím koncertom Mariána Čekovského a sláčikového kvarteta,“ upozornila Blašková. Štrbské Pleso sa v júli opäť stane dejiskom Malého štrbského maratónu, jubilejného 10. ročníka Rezbárskeho sympózia či romantickej Benátskej noci. Budú sa tiež konať Medvedie dni na Hrebienku, séria aktivít Tatry ako liek či umelecký projekt Tatry Art. Tatranské rozprávkové putovanie oslávi počas leta 2026 jubilejný 10. ročník. Blašková pripomína, že výraznou súčasťou letnej ponuky bude aj Popradské kultúrne leto, ktoré sa uskutoční vždy v piatok, sobotu a nedeľu od 26. júna do 28. augusta v historickom centre Spišskej Soboty. Súčasťou programu bude začiatkom augusta aj 14. ročník festivalu Made in Slovakia.
Tradícia člnkovania na Štrbskom plese má korene hlboko v tatranskej histórii. Prvé mólo a prístrešok pre lode boli na brehu jazera už v roku 1880. V súčasnosti ide o jednu z najobľúbenejších tatranských atrakcií.
„V roku 2026 bude v letnej turistickej sezóne hosťom k dispozícii spolu 20 drevených člnov kotviacich na móle na južnom brehu plesa. Plaviť sa môžu v júni každý deň od 10.00 h do 16.30 h, v júli a auguste až do 17.30 h. Deti do 15 rokov sa môžu člnkovať len v sprievode dospelej osoby a musia mať povinne záchrannú vestu,“ uviedla regionálna manažérka Tatry Motion Vysoké Tatry Monika Kapusniakov.
Od soboty majú návštevníci Vysokých Tatier k dispozícii v dennej letnej prevádzke aj takmer všetky lanovky. Výnimkou je dvojsedačková lanovka do Lomnického sedla, ktorá bude v prevádzke koncom budúceho týždňa. „Na Štrbskom Plese je k dispozícii Solisko Expres, sedačková lanovka, ktorá za sedem minút prekonáva 431 výškových metrov zo Štrbského plesa do výšky 1814 metrov nad morom k úpätiu Predného Soliska a Chate pod Soliskom,“ dodáva Galajda. Zo Starého Smokovca môžu návštevníci využiť pozemnú lanovú dráhu na Hrebienok, ktorá na dĺžke 2190 metrov prekonáva prevýšenie 247 metrov. V Tatranskej Lomnici sú v prevádzke viaceré lanovky. „Štvormiestna kabínková lanová dráha Tatranská Lomnica - Štart, kabínková lanová dráha Štart - Skalnaté Pleso s 15-miestnymi kabínami a tiež visutá lanová dráha na Lomnický štít,“ vymenoval Galajda.
Letnú turistickú sezónu otvorili v regióne minulý týždeň a návštevníci tak môžu využiť všetky turistické trasy s výnimkou tých, ktoré aktuálne opravujú. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková informovala, že na leto pripravili projekt Tatry v pohybe na bicykli, ktorý prináša viac ako 200 kilometrov cyklotrás pre rodiny s deťmi, rekreačných aj športových cyklistov. Doplnili a obnovili cykloznačenie a nové orientačné prvky.
„Významnú časť letného programu vytvoria podujatia naprieč celým regiónom. Medzi najvýznamnejšie bude patriť Tatranské kultúrne leto, ktoré odštartuje 20. júna otváracím koncertom Mariána Čekovského a sláčikového kvarteta,“ upozornila Blašková. Štrbské Pleso sa v júli opäť stane dejiskom Malého štrbského maratónu, jubilejného 10. ročníka Rezbárskeho sympózia či romantickej Benátskej noci. Budú sa tiež konať Medvedie dni na Hrebienku, séria aktivít Tatry ako liek či umelecký projekt Tatry Art. Tatranské rozprávkové putovanie oslávi počas leta 2026 jubilejný 10. ročník. Blašková pripomína, že výraznou súčasťou letnej ponuky bude aj Popradské kultúrne leto, ktoré sa uskutoční vždy v piatok, sobotu a nedeľu od 26. júna do 28. augusta v historickom centre Spišskej Soboty. Súčasťou programu bude začiatkom augusta aj 14. ročník festivalu Made in Slovakia.