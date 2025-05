Na Štrbskom Plese pribudnú štyri špeciálne nádoby na zálohované fľaše

Štrbské Pleso 21. mája (TASR) - Na Štrbskom Plese pribudnú štyri špeciálne zberné nádoby na zálohované plastové fľaše. Prvú z nich odovzdal Správca zálohového systému (SZS) miestnej samospráve v stredu. Nachádza sa na brehu jazera neďaleko verejných toaliet. Generálny riaditeľ správcu Marián Áč na tlačovom brífingu uviedol, že ich cieľom je aj takto predchádzať vzniku voľne pohodeného odpadu z nápojových obalov na miestach s početným výskytom turistov.



Starosta Štrby Michal Sýkora verí, že takýmto spôsobom prispejú k ochrane prírody a zároveň budú ľudí motivovať k separovaniu odpadu. „Okrem zbernej nádoby tu pri Štrbskom Plese budú ďalšie smerom na vodopád Skok, pri veveričom parku a posledná pri ceste na Popradské pleso,“ doplnil. Štrbské Pleso patrí medzi oblasti s najväčšou návštevnosťou. Na 2,5-kilometrovom chodníku okolo jazera, ale aj v okolí sa počas sezóny pohybuje množstvo ľudí. Starosta verí, že nová zberná nádoba prispeje k čistote územia a že ju turisti budú využívať.



S realizáciou projektu začal SZS v roku 2023 a snaží sa postupne rozširovať sieť zberných nádob aj v iných častiach krajiny. „Rozbehli sme spoluprácu s viacerými národnými parkami, sú s tým pozitívne skúsenosti, jednak zo strany turistov, ale aj tých, ktorí sa o nádoby starajú. Dôkazom toho je aj fakt, že stále rozširujeme túto sieť. Minulý rok sa nám podarilo prostredníctvom týchto nádob vyzbierať 28.000 obalov, ktoré by inak mohli skončiť v prírode, čo považujeme za veľký úspech,“ skonštatoval Áč. Aktuálne správca spolupracuje so siedmimi národnými parkami, riaditeľ verí, že sa časom podarí nadviazať spoluprácu aj s Malou Fatrou a Muránskou planinou.



Finančné prostriedky z vybraných nádob správca vracia národnému parku, respektíve prevádzkovateľovi, ktorý ich následne využíva na rozvoj a údržbu. Špeciálne nádoby musia spĺňať isté kritériá, jedným z nich je, aby boli odolné voči medveďom. Aj preto boli ešte pred spustením projektu testované v bojnickej zoologickej záhrade.



Aktuálne je na celom Slovensku umiestnených 25 takýchto špeciálnych nádob. „Niektoré lokality sme prehodnocovali a napríklad na Hrebienku bude nádoba premiestnená. Pozeráme sa na to, akým spôsobom ich návštevníci využívajú, a berieme do úvahy spätnú väzbu aj od samotných správcov. Stále hľadáme priestor na zlepšenie a vyberáme najlepšie lokality. Čím viac takýchto nádob bude, tým lepšie,“ uzavrel Áč.