Na Štrbskom Plese začnú lyžovať o týždeň skôr, Strednica bude prvá

Vysoké Tatry/Ždiar 29. novembra (TASR) - Lyžiarsku sezónu odštartujú na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách o týždeň skôr, ako pôvodne plánovali. Hovorca prevádzkovateľa strediska Tatry mountain resorts Marián Galajda informoval, že vďaka veľmi dobrým podmienkam sa podarilo pripraviť otvorenie strediska už v sobotu 2. decembra.



"K dispozícii budú zjazdovky Interski, Turistická a Juniorská, na ktorých sa nachádza približne 40 centimetrov zmiešaného technického a prírodného snehu. V prevádzke budú dva lyžiarske vleky a sedačková lanovka Mostíky," priblížil Galajda. Ďalej pokračuje zasnežovanie zjazdoviek Solisko a Furkotka.



V Tatranskej Lomnici pripravujú zjazdovky podľa plánu a zasnežujú postupne celú líniu zo Skalnatého Plesa do Tatranskej Lomnice. Plánovaný termín otvorenia je tam 16. decembra.



Ako prví na Slovensku spustia prevádzku v stredisku Ždiar - Strednica, a to už v piatok 1. decembra. "Spustíme jednu možno aj dve zjazdovky, uvidíme podľa podmienok, s jedným vlekom. Lyžovať bude možné od 9. do 16. hodiny za zníženú cenu, keďže nie je v prevádzke celé stredisko," uviedol Manažér Strachan Resort Ždiar Štefan Dziak. V stredisku je celkovo päť zjazdoviek, šesť vlekov a jedna sedačková lanovka.



Viaceré menšie strediská začali so zasnežovaním zjazdoviek v priebehu minulého týždňa, väčšina z nich však plánuje spustiť prevádzku až pred Vianocami. Okrem tatranského regiónu začali s úpravou zjazdových tratí už aj v Slovenskom raji či v Levočskej doline.