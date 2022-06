Na streche Kostola sv. Egídia v Poprade vymenia časť šindľovej strechy

Poprad 15. júna (TASR) - Na streche Kostola sv. Egídia v Poprade vymenia ďalšiu časť šindľovej strechy. Aj tento rok bola totiž miestna rímskokatolícka farnosť úspešná so žiadosťou o dotáciu na obnovu kostola, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Informoval o tom miestny aktivista Rastislav Ovšonka, ktorý pred dvoma rokmi kostol sprístupnil verejnosti, v podkroví vybudoval galériu a teraz sa spolu s farou snaží o jeho obnovu.



"Na výmenu šindľovej strechy sme tohto roku získali z ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom 35.000 eur. Mohlo by to stačiť na dokončenie výmeny šindľa. Plánovali sme opraviť aj poškodené dažďové zvody a dobudovať odkanalizovanie strechy spojené s nevyhnutným archeologickým výskumom. Celkovo sme žiadali niečo vyše 56.000 eur. Prioritou však je dokončenie strechy," uviedol Ovšonka.



Vlani sa podarilo z dotácie vo výške 40.000 eur vymeniť šindeľ nad loďou kostola, a tiež nad južným vstupom. Tohto roku príde na rad strecha nad svätyňou, sakristiou a strieška nad vstupom do veže. V lete tak bude opäť možné vidieť priamo v centre Popradu pri práci šindliarov. Ovšonka verí, že po úspešnom ukončení prác, ktoré potrvajú od augusta zhruba tri týždne, nasledujúcich minimálne 50 rokov nebude strecha kostola potrebovať ich zásah.



"Úspešní sme boli tohto roku aj so žiadosťou o dotáciu z Výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja, kde sme získali dotáciu vo výške 3000 eur. Tie poslúžia na výmenu medených lamiel na oknách veže, a tiež na výmenu dlážky v izbe strážnika, prípadne aj na úpravu vstupu do podkrovia. Tam plánujeme osadiť nájdené pôvodné železné dvere," doplnil Ovšonka.



Kostol sv. Egídia postavili v druhej polovici 13. storočia a je spolu s historickou renesančnou zvonicou dominantou centra mesta. Ide o pôvodne gotickú pamiatku, neskôr prestavanú v barokovom štýle, najzaujímavejším a umelecky najcennejším prvkom interiéru je bohatá fresková výzdoba z 15. storočia