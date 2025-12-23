< sekcia Regióny
Na streche škôlky v Partizánskom budujú fotovoltickú elektráreň
Výkon elektrárne bude na úrovni 50 kilowattov.
Autor TASR
Partizánske 23. decembra (TASR) - Úsporu nákladov na energie prinesie inštalácia fotovoltickej elektrárne na streche budovy Materskej školy (MŠ) Malá Okružná v Partizánskom. Samospráva s jej budovaním začala v polovici decembra, náklady na realizáciu predstavujú 45.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
Výstavba fotovoltickej elektrárne je podľa primátora súčasťou projektu, ktorý realizovala radnica v tomto roku a bol zameraný na komplexnú rekonštrukciu objektu MŠ. Výkon elektrárne bude na úrovni 50 kilowattov.
„V rámci budovania zdieľanej energetiky chceme vytvoriť priestor na to, aby na školských budovách boli takéto fotovoltické elektrárne a využívali sa primárne práve na spotrebu energie v jednotlivých školských inštitúciách,“ priblížil Božik.
Počas obdobia, keď budú základné alebo MŠ podľa neho zatvorené, samospráva plánuje elektrickú energiu z fotovoltických elektrární využívať pre mestské budovy v rámci celého územia Partizánskeho. „Týmto krokom chceme do budúcna nielen prispieť k tvorbe a ochrane životného prostredia v kontexte obnoviteľných zdrojov energie, ale zároveň aj efektívne využívať každú investíciu s cieľom šetriť a ušetrené zdroje investovať všade tam, kde to bude mesto potrebovať,“ skonštatoval.
