Na streche SOŠ gastronómie a služieb v Prešove pribudnú solárne panely

Prešov 28. decembra (TASR) - V Strednej odbornej škole (SOŠ) gastronómie a služieb v Prešove budú vyrábať elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Vďaka schválenému nenávratnému finančnému príspevku z Programu Slovensko z výzvy SIEA bude mať škola o niekoľko mesiacov nový solárny systém. Projekt okrem fotovoltiky počíta aj so zateplením telocvične a s novým vykurovacím systémom v jej objekte. V škole sa má do podpory energetickej efektívnosti preinvestovať celkovo viac ako 599.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



Projekt konkrétne zahŕňa inštaláciu solárnych panelov na streche budovy školy s maximálnym využitím slnečného žiarenia. "S fotovoltikou bude inštitúcia schopná produkovať časť svojej vlastnej elektrickej energie, čím zníži svoju závislosť od verejnej distribučnej siete a zabezpečí energetickú nezávislosť," uviedla Jeleňová s tým, že energetická efektívnosť zároveň povedie k udržateľnejšiemu využívaniu zdrojov a k zníženiu vplyvu na životné prostredie.



Súčasťou projektu je i zateplenie budovy jednej z dvoch telocviční školy so zastaralým a nepostačujúcim vykurovacím systémom. "Pristúpi sa preto k jej samostatnému izolovaniu a zatepleniu s cieľom predchádzať úniku tepla a udržiavať energetickú efektívnosť objektu. Presnejšie sa budú na streche a stenách objektu aplikovať izolačné materiály a jej pôvodné okná a dvere sa vymenia za energeticky efektívne varianty," doplnila Jeleňová.



Projekt podpory energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na spomenutej strednej škole by sa mal podľa Jeleňovej realizovať v priebehu roka 2025. Ako doplnila, prinesie modernizáciu školskej infraštruktúry a technológií v súlade s environmentálnymi normami a prispeje k dosiahnutiu zníženia emisií skleníkových plynov a k podpore udržateľného rozvoja.