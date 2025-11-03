< sekcia Regióny
Na streche stanice vo Zvolene vybudujú 49 parkovacích miest
Vybudujú aj výťah, slúžiť bude na presun ľudí medzi nástupišťami a strechou stanice.
Autor TASR
Zvolen 3. novembra (TASR) - Na streche autobusovej stanice vo Zvolene vybudujú 49 parkovacích miest. Pribudnú v rámci pripravovanej druhej etapy rekonštrukčných prác, ktoré zahŕňajú aj adaptačné opatrenia na zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny klímy v meste. Zhodli sa na tom zvolenskí poslanci na pondelkovom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Súčasťou bude doplnenie vegetačnej strechy, dobudovanie prístupovej cesty i príprava pre budúcu elektro-nabíjaciu infraštruktúru pre osobné autá. Vybudujú aj výťah, slúžiť bude na presun ľudí medzi nástupišťami a strechou stanice. Projekt zahŕňa aj rekonštrukciu a doplnenie fotovoltickej elektrárne, vybudovanie akumulačných nádrží, osvetlenie parkoviska a vegetačnej strechy LED svietidlami. Urobia takisto sadové úpravy a závlahový systém.
Dôvodová správa v materiáli pre poslancov pripomína, že mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu pre projekt. Súhrnný predpokladaný rozpočet investície je 1.088.075 eur. Na vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a v krajine sú to predpokladané výdavky vo výške 391.445 eur. Podpora rozvoja udržateľnej mobility vychádza na 696.630 eur. Podľa správy mesto pripravuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre obidve opatrenia samostatne.
Autobusovú stanicu vo Zvolene postavili v roku 1992. Časť existujúcej strechy samospráva v minulosti zrekonštruovala na viacúčelovú vegetačnú plochú strechu.
Súčasťou bude doplnenie vegetačnej strechy, dobudovanie prístupovej cesty i príprava pre budúcu elektro-nabíjaciu infraštruktúru pre osobné autá. Vybudujú aj výťah, slúžiť bude na presun ľudí medzi nástupišťami a strechou stanice. Projekt zahŕňa aj rekonštrukciu a doplnenie fotovoltickej elektrárne, vybudovanie akumulačných nádrží, osvetlenie parkoviska a vegetačnej strechy LED svietidlami. Urobia takisto sadové úpravy a závlahový systém.
Dôvodová správa v materiáli pre poslancov pripomína, že mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu pre projekt. Súhrnný predpokladaný rozpočet investície je 1.088.075 eur. Na vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a v krajine sú to predpokladané výdavky vo výške 391.445 eur. Podpora rozvoja udržateľnej mobility vychádza na 696.630 eur. Podľa správy mesto pripravuje žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre obidve opatrenia samostatne.
Autobusovú stanicu vo Zvolene postavili v roku 1992. Časť existujúcej strechy samospráva v minulosti zrekonštruovala na viacúčelovú vegetačnú plochú strechu.