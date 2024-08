Na strechu zimného štadióna mesto Trnava nainštaluje solárne panely

Trnava 12. augusta (TASR) - Na streche zimného štadióna v Trnave vybudujú fotovoltické zariadenie na výrobu elektriny. Vyplýva to zo zmluvy uzavretej medzi mestom Trnava a víťazom verejnej súťaže, spoločnosťou Venron. Zverejnená je v Centrálnom registri zmlúv.



Predmetom diela je spracovanie projektovej dokumentácie, obstaranie povolenia na výstavbu a dodávka i montáž fotovoltického zariadenia. Cena diela je takmer 380.000 eur s DPH.



"Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky, odsúhlasené objednávateľom, budú z ceny diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu," uvádza sa v zmluve.



Stavebné práce sa uskutočnia počas prevádzky štadióna. "Požaduje sa realizovať práce tak, aby neprišlo k obmedzeniu prevádzky zimného štadióna," priblížili zmluvné strany v uzavretom kontrakte.