Na Strečne sa pripravujú na návštevníka s poradovým číslom 1.500.000
Autor TASR
Strečno 16. augusta (TASR) - Po 30 rokoch od sprístupnenia hradu Strečno verejnosti očakávajú v najbližších dňoch návštevníka s poradovým číslom 1.500.000. Informovala o tom hovorkyňa Považského múzea v Žiline Magdaléna Lacková.
Hrad z prelomu 13. a 14. storočia vznikol pôvodne ako strážny objekt pri ceste do Turca, kde sa vyberalo mýto. Postupne sa stal najlepšie opevneným hradom na hornom Považí. V roku 1970 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Pre verejnosť ho sprístupnili 12. júla 1995 po dlhotrvajúcich rekonštrukčných prácach.
„Prvú sezónu bol záujem o návštevu hradu obrovský. Počas júla až septembra k nám prišlo viac ako 43.000 ľudí,“ uviedla správkyňa hradu Katarína Repáňová s tým, že hrad Strečno bol medzi prvými hradmi na Slovensku, ktoré začali organizovať špeciálne tematické podujatia.
Hrad patrí dodnes k obľúbeným cieľom turistov nielen zo Slovenska. Návštevnosť sa dlhodobo drží na čísle okolo 50.000 za sezónu. Doteraz najviac návštevníkov (62.492) prišlo v roku 2009. Menej ich bolo počas pandémie koronavírusu a v období opráv cesty okolo hradu.
