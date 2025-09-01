< sekcia Regióny
Na strednej škole v Sečovciach otvorili triedu s vojenským zameraním
Do triedy nastúpilo 32 žiakov z rôznych kútov Slovenska, pričom sa ich hlásilo 218. Medzi prvákmi je aj 11 dievčat.
Autor TASR
Sečovce 1. septembra (TASR) - Spojená škola v Sečovciach v súčinnosti s Ministerstvom obrany (MO) SR otvorila v pondelok po vyše 20 rokoch prvú triedu s vojenským zameraním, a to v systéme duálneho vzdelávania. Štvorročný program poskytuje vyvážený mix teórie a praxe realizovanej v spolupráci s útvarmi Ozbrojených síl (OS) SR s cieľom pripraviť študentov na vojenskú kariéru.
Študijný odbor ochrana osôb a majetku je štvorročné maturitné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá, ktoré pripravuje kvalifikovaných odborníkov v obranných a bezpečnostných zložkách, ale aj na výkon v štátnej správe. „Tento študijný odbor bol na škole zavedený ešte v roku 2008, ale otvorenie tejto triedy je výnimočné tým, že ideme do systému duálneho vzdelávania s MO. Absolventi sa stanú plnohodnotnými a kvalifikovanými odborníkmi pre OS SR,“ spresnila riaditeľka školy Michaela Štundová pre TASR tým, že žiaci budú odbornú prax vykonávať vo Vojenskom útvare 21. mechanizovaného práporu v Trebišove, a to v rozsahu päť dní v mesiaci. Študentom ponúkajú aj finančné či materiálne benefity.
Do triedy nastúpilo 32 žiakov z rôznych kútov Slovenska, pričom sa ich hlásilo 218. Medzi prvákmi je aj 11 dievčat. „MO SR už stihlo podpísať memorandá o spolupráci s ďalšími štyrmi školami, a to so Strednou odbornou školou v Strážskom, v Snine, v Trnave a v Handlovej, čiže by sme mali mať viac - menej pokryté celé Slovensko. Robíme to aj kvôli tomu, že záujem o túto triedu bol mimoriadne vysoký,“ priblížil na tlačovej konferencii štátny tajomník rezortu Martin Vojtašovič.
Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko víta akúkoľvek aktivitu, ktorá prehĺbi vzťah medzi OS SR a občianskou spoločnosťou. Vyzdvihol aj podieľanie sa na úrovni odborného stredoškolského vzdelávania pri všeobecnej príprave občanov na obranu štátu. „Žiaci dostanú za štyri roky plnohodnotné vedomosti - či už vstúpia do OS SR alebo nie, budú pre nich kvalitným základom pre občiansky život,“ skonštatoval s tým, že ak sa absolventi rozhodnú vstúpiť do OS SR, mali by mať skrátený adaptačný proces. Zároveň verí v postupné obnovenie plnohodnotného vojenského stredoškolského vzdelávania, a to nielen v odbornej, ale aj vo všeobecnej vzdelávacej línii.
Zriaďovateľom školy v Sečovciach je Košický samosprávny kraj. Jeho predseda Rastislav Trnka pripomenul, že okrem zrekonštruovania učebne došlo aj k navýšeniu kapacity internátu o 30 percent. Trnka predpokladá, že záujem o uvedený študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania bude rásť. V budúcom školskom roku by preto v prvom ročníku chceli otvoriť dve takéto triedy.
