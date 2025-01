Na strednej škole v Sečovciach vznikne trieda s vojenským zameraním

Sečovce 15. januára (TASR) - Spojená škola v Sečovciach v súčinnosti s Ministerstvom obrany (MO) SR otvára od nového školského roka v systéme duálneho vzdelávania študijný odbor ochrana osôb a majetku. Ide o pilotný projekt na strednej škole na Slovensku, otvorená trieda s vojenským zameraním bude mať kapacitu 30 žiakov. Informovali o tom v stredu predstavitelia Spojenej školy Sečovce a rezortu obrany.



Štvorročný program duálneho vzdelávania podľa ministerstva obrany ponúka budúcim stredoškolákom vyvážený mix teórie a praxe vykonávanej v spolupráci s útvarmi Ozbrojených síl (OS) SR s cieľom pripraviť študentov na vojenskú kariéru. K výhodám pre študentov patrí aj podnikové štipendium, absolventi môžu vstúpiť priamo do OS SR, prípadne pokračovať v štúdiu na vojenskej vysokej škole.



"Pre študentov a ich rodičov je dôležité, že toto štúdium predstavuje nielen výbornú kariérnu príležitosť, ale aj významnú finančnú úľavu. Náklady, ktoré by inak rodiny museli znášať, pokrýva v plnej výške ministerstvo obrany. Zároveň si môžu študenti mesačne prilepšiť finančne aj vďaka praxi vo vojenskom útvare a získajú aj iné finančné a materiálne benefity," uviedol generálny tajomník služobného úradu MO SR Peter Krajčírovič. Voľba na sečovskú školu padla podľa neho pre kvalitu jej štúdia a zázemia, zanietenosť pedagógov aj blízkosť vojenského útvaru v Trebišove. V budúcnosti by mohol podobný model vzniknúť aj na ďalších stredných školách, a to v Snine či Handlovej.



Študenti budú prijímaní na základe talentovaných prijímacích skúšok, prospechu, umiestnení v predmetových olympiádach a súťažiach na základných školách. Termín na podanie prihlášky je do 20. februára.



"Študijný odbor ochrana osôb a majetku je štvorročné maturitné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá, ktoré pripravuje kvalifikovaných odborníkov v obranných a bezpečnostných zložkách, ale aj na výkon v štátnej správe," priblížila riaditeľka Spojenej školy Sečovce Michaela Štundová. Škola organizačne zahŕňa Gymnázium a Strednú odbornú školu a ponúka aj internátne ubytovanie.