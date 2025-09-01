< sekcia Regióny
Na strednej škole v Senici odovzdali do užívania novú telocvičňu
Stavba je energeticky úsporná, na streche má fotovoltické panely.
Autor TASR
Senica 1. septembra (TASR) - Otvorenie školského roka 2025/2026 spojili na Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici aj s otvorením novej telocvične. Stavba je energeticky úsporná, na streche má fotovoltické panely. Ako informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, celková hodnota investície bola 2,1 milióna eur, z čoho 930.000 eur kraj získal z Fondu na podporu športu.
Telocvičňa pozostáva z hernej plochy pre basketbal, volejbal a tenis. V zázemí sa nachádzajú šatne, sociálne zariadenia vrátane bezbariérových, miestnosť pre učiteľov, sprchy a sklad náradia. Súčasťou stavby sú aj vodozádržné opatrenia a 103 fotovoltických panelov, ktoré znižujú energetickú náročnosť objektu. Nový povrch dostali aj chodníky vnútri areálu, cesty a parkovacie plochy.
„Verím, že táto nová telocvičňa bude motivovať našich študentov a širokú verejnosť k pohybu a zdravému životnému štýlu,“ podotkla riaditeľka školy Katarína Mičová. Aktuálne sa dokončujú práce v okolí telocvične. „Vďaka vybudovaniu prepojenia sa žiaci a zamestnanci dostanú suchou nohou z telocvične do fitness miestnosti. Osadenie dvoch nabíjacích boxov pre elektromobily prispeje k väčšej využiteľnosti inštalovanej fotovoltiky,“ priblížila krajská samospráva.
Do lavíc 44 stredných škôl zriaďovaných TTSK zasadlo takmer 4000 prvákov. „Viac ako 16.000 študentkám a študentom ponúkneme v novom školskom roku nielen kvalitné a moderne zariadené priestory, ale aj užitočnú psychologickú pomoc. Pre dievčatá sme vytvorili dôstojné podmienky. Robíme všetko preto, aby sa v našich školách všetci cítili dobre a bezpečne,“ podčiarkol Viskupič počas slávnostného otvorenia nového školského roka.
