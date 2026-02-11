< sekcia Regióny
Na Strednej zdravotníckej škole v Trnave otvoria novú triedu
Zabezpečené sú potrebné priestory, no pre úspešné otvorenie ďalšej triedy je teraz prioritou obsadenie nových učiteľských pozícií.
Autor TASR
Trnava 11. februára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) od školského roka 2026/2027 navyšuje kapacity na Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Trnave otvorením novej triedy v odbore praktická sestra. Kľúčovou výzvou teraz zostáva personálne posilnenie učiteľského zboru. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Kraj eviduje neustále narastajúci dopyt po zdravotníckom personáli v našich nemocniciach, ambulanciách aj zariadeniach sociálnych služieb. „Táto požiadavka bola jasne komunikovaná aj na rokovaniach parlamentného výboru, kde sme o situácii aktívne diskutovali. Na to však nevyhnutne potrebujeme posilniť náš pedagogický tím o nových kolegov,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Zabezpečené sú potrebné priestory, no pre úspešné otvorenie ďalšej triedy je teraz prioritou obsadenie nových učiteľských pozícií. „Aktuálne hľadáme odborníkov, ktorí by sa k nám pridali a pomohli nám vzdelávať novú generáciu zdravotníkov. Trnavský kraj ponúka učiteľom balík atraktívnych benefitov a veľmi ma teší, že aj vďaka tejto podpore vieme do školy prilákať kvalitných ľudí,“ doplnila riaditeľka školy Katarína Hrašnová.
