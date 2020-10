Na strednom Považí chýbajú testy aj certifikáty

Považská Bystrica 31. októbra (TASR) – V niektorých obciach Považskobystrického okresu majú problém s chýbajúcimi testami a certifikátmi. Vyskytli sa prípady, že na niektorých odberných miestach dostali menej certifikátov ako testov. Problém riešia presunom testov a certifikátov medzi obcami.



Podľa prednostu Okresného úradu v Považskej Bystrici Andreja Tordu z považskobystrickej nemocnice stiahli 3000 testov a certifikátov a vyriešili problém v Pružinskej a Domanižskej doline. Rovnako stiahli testy z obcí, kde sa bude testovať len v nedeľu (1. 11.).



„Podľa informácií od Ozbrojených síl SR momentálne už vezú do Považskej Bystrice vojaci ďalšie testy a certifikáty. Ide nám o to, aby sa pre chýbajúce testy a certifikáty nezastavilo testovanie. Je to celkom dobre rozbehnuté, v meste i obciach odberové miesta šliapu naplno. Verím, že počas večera a noci sa dozásobujú odberné miesta, v ktorých chýbajú, a aj tie, v ktorých sa bude testovať v nedeľu,“ priblížil Torda s tým, že nedostatok testov hlásili obce z Marikovskej a Papradnianskej doliny.



Problém podľa neho vznikol preto, lebo ľudia z Považskej Bystrice sa chceli vyhnúť dvojhodinovým radom a išli sa dať otestovať do dedín. Tie na to neboli pripravené.