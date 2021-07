Na strednom Slovensku bolo bez elektriny takmer 2000 odberných miest

Žilina 15. júla (TASR) – Na území stredného Slovenska bolo vo štvrtok popoludní bez elektriny ešte necelých 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je naďalej v okrese Rimavská Sobota, ale aj v Brezne a na Považí. Pre TASR to uviedol hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



"Počas dňa sa nám začalo dariť poruchy postupne odstraňovať. Stiahli sme do terénu všetky dostupné kapacity. Tímy údržbárov sme posilnili aj o elektromontérov, ktorí mali pôvodne robiť iné práce. Všetci sa teraz podieľajú na odstraňovaní porúch. Počítame s tým, že väčšinu z nich sa nám dnes podarí odstrániť a obnovíme elektrinu pre odberateľov," vysvetlil hovorca spoločnosti.



Ako doplnil, už teraz je jasné, že niektoré práce budú musieť počkať do piatka (16. 7.). Podľa Gejdoša sa to týka najmä rekreačných a menej husto osídlených lokalít v Brezne a v okrese Rimavská Sobota. Zdôraznil, že na mnohých miestach sú popadané stĺpy, preto museli povolať na pomoc aj elektromontérov. Tí sú špecialistami na rekonštrukcie a stavanie nových vedení. "Časovo je to náročnejšie, pretože treba objednať a vyskladniť materiál. Treba doviezť nové stĺpy, zabetónovať ich a ukotviť. V niektorých prípadoch sa stĺpy nachádzajú aj v ťažko dostupnom teréne, takže si to vyžaduje hodiny práce," priblížil. Ubezpečil však, že sa snažia urobiť maximum pre to, aby mal každý odberateľ elektrinu čo najskôr k dispozícii.



Prioritou energetikov je, aby obnovili čo najviac vedení vysokého napätia. Množstvo porúch však ešte stále evidujú aj na úrovni nízkeho napätia. "Tie však budú musieť počkať, kým vyriešime poruchy na úrovni vysokého napätia. Postupne, ako sa nám uvoľnia kapacity ľudí, budeme odstraňovať aj lokálne poruchy," povedal Gejdoš.