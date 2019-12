Na strednom Slovensku je bez elektriny niekoľko tisíc odberných miest

Banská Bystrica 24. decembra (TASR) – Silný vietor zapríčinil v pondelok (23. 12.) v noci a v utorok ráno na území stredného Slovenska niekoľko porúch na vedeniach vysokého napätia. Tie sa prejavili rozsiahlejšími výpadkami elektrickej energie. Podľa hovorcu Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslava Gejdoša je momentálne bez napájania asi stovka trafostaníc a bez elektriny niekoľko tisíc odberných miest. Presné počty zatiaľ energetici nemajú.



"Situácia je momentálne pod kontrolou a poruchy nepribúdajú. V teréne máme pohotovostných pracovníkov, ktorí sa snažia zachrániť Vianoce pre všetkých, ktorým nejde elektrina. Najzasiahnutejšou oblasťou je južná strana Chopku a oblasť Podbrezovej a Brezna. Pod Chopok sa doteraz nedalo dostať pre stromy popadané na ceste. Hasiči už cestu sprejazdnili, a tak sa do doliny dostanú už aj naši elektrikári," doplnil hovorca spoločnosti.



Ako prvé išli elektrikári riešiť dočasné prepojenie zo severnej strany Chopku, čo podľa Gejdoša pomôže niektorým odberateľom na juhu. Niektoré poruchy ešte stále vyhľadávajú. "Robia však maximum, aby ich našli a odstránili čo najskôr. Obyvateľov prosíme o trpezlivosť. Vieme, že tento deň je asi ten najhorší na to, aby zostali bez elektriny, ale nemusia mať obavu. Zatiaľ nám stačia kapacity na to, aby sme situáciu zvládli," uviedol Gejdoš.



Hovorca dodal, že výpadky nemajú parametre kalamity. "Podľa predpovede počasia by sa situácia zhoršiť nemala, všetci dúfame v čo najskoršie vyriešenie všetkých problémov," skonštatoval.



Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v pondelok výstrahu druhého stupňa pred vetrom, ktorá platila pre horské oblasti na väčšine územia stredného Slovenska do utorňajšieho poludnia.