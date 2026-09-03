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Pretrvávajúce sucho: Ako je na tom stredné Slovensko s vodou?
Problémy s nedostatkom vody sa v regióne objavili najmä začiatkom leta, vo viacerých obciach a mestách platil zákaz plytvania pitnou vodou a jej využívania na iné účely.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. septembra (TASR) - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS) napriek pretrvávajúcemu suchu v súčasnosti neeviduje problémy s výdatnosťou vodných zdrojov. Pre TASR to uviedla riaditeľka marketingu a komunikácie spoločnosti Slavomíra Vogelová.
„V regióne pôsobnosti StVPS aktuálne nezaznamenávame problémy v zásobovaní pitnou vodou a s výdatnosťou vodných zdrojov,“ skonštatovala Vogelová.
Problémy s nedostatkom vody sa v regióne objavili najmä začiatkom leta, vo viacerých obciach a mestách platil zákaz plytvania pitnou vodou a jej využívania na iné účely. V dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok došlo koncom júna aj k obmedzeniu výroby pitnej vody na úpravni vody Turček v Kremnických vrchoch, ktorá zásobuje vodou obyvateľov okresov Žiar nad Hronom a Prievidza.
StVPS zabezpečuje prevádzku vodovodov a kanalizácií na území Banskobystrického kraja a v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji. Spoločnosť pitnou vodou zásobuje vyše 657.000 ľudí.
„V regióne pôsobnosti StVPS aktuálne nezaznamenávame problémy v zásobovaní pitnou vodou a s výdatnosťou vodných zdrojov,“ skonštatovala Vogelová.
Problémy s nedostatkom vody sa v regióne objavili najmä začiatkom leta, vo viacerých obciach a mestách platil zákaz plytvania pitnou vodou a jej využívania na iné účely. V dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok došlo koncom júna aj k obmedzeniu výroby pitnej vody na úpravni vody Turček v Kremnických vrchoch, ktorá zásobuje vodou obyvateľov okresov Žiar nad Hronom a Prievidza.
StVPS zabezpečuje prevádzku vodovodov a kanalizácií na území Banskobystrického kraja a v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji. Spoločnosť pitnou vodou zásobuje vyše 657.000 ľudí.