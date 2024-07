Na stredných školách Košického kraja debarierizujú priestory

Košice 29. júla (TASR) - Stavebné úpravy s debarierizáciou priestorov zrealizujú na 18 stredných školách Košického samosprávneho kraja (KSK). Kraj bol úspešný vo výzvach ministerstva školstva a školy tak získali na tento účel finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Práce si vyžiadajú 3.240.000 eur, informoval KSK.



V školách tak pribudnú prvky aj zariadenia umožňujúce prístup osobám so zdravotným znevýhodnením. "Pôjde najmä o vybudovanie bezbariérových vstupov do budov škôl, ako aj bezbariérových prístupov do všetkých tried, učební či iných priestorov, ktoré žiaci využívajú počas vyučovania. Cieľom týchto opatrení je, aby mal každý žiak rovnaký prístup k vzdelávaniu," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Po realizácii projektov by podľa neho malo byť celkovo debarierizovaných 24 krajských stredných škôl.



Práce už prebiehajú na Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Michalovciach, SOŠ technickej v Rožňave, Spojenej škole v Sečovciach, na Gymnáziu na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi aj Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Debarierizáciou prejde aj Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, v Rožňave Stredná zdravotnícka škola a SOŠ obchodu a služieb, v Spišskej Novej Vsi SOŠ drevárska a SOŠ techniky a služieb, a v Košiciach SOŠ obchodu a služieb, Škola umeleckého priemyslu, SOŠ priemyselných technológií, SOŠ veterinárna, Stredná zdravotnícka škola, SOŠ technická, SOŠ automobilová a Gymnázium na Opatovskej ceste.



"Okrem debarierizácie sa na župných stredných školách realizujú aj iné úpravy. Jednou z aktuálne najväčších opráv je rekonštrukcia Gymnázia Šrobárova v Košiciach, kde prebieha druhá etapa rozsiahlej rekonštrukcie fasády budovy aj sanácia základov vo výške 1.300.000 eur," oznámil KSK.



SOŠ beauty služieb v Košiciach opravuje palubovku v telocvični za 60.000 eur. Sociálne zariadenia a vnútorné priestory školy modernizuje Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach, práce si vyžiadajú 230.000 eur. "Táto škola okrem toho prejde rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá súvisí so znížením energetickej náročnosti. Za približne päť miliónov eur bude komplexne zrekonštruovaná fasáda, škola bude zateplená, vymenené budú všetky okná, opravená bude strecha, vymenená bude elektroinštalácia aj rozvody tepla. Pôjde o najväčšiu rekonštrukciu v histórii tejto školy, ktorá bude financovaná z rozpočtu kraja," informoval Trnka. Práce potrvajú 16 mesiacov, začať majú v lete.



Projekt na zníženie energetickej náročnosti realizuje aj SOŠ technická v Michalovciach, ktorá na tento účel získala 3,8 milióna eur. Novú jedáleň za dva milióny eur stavajú pri Obchodnej akadémii v Rožňave. Žiaci by sa v nej mali začať stravovať už v novom školskom roku.