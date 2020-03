Na stredných školách v Banskej Bystrici rušia vyučovanie

Banská Bystrica 11. marca (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) od štvrtka (12. 3.) prerušuje vyučovanie na všetkých stredných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň vyzýva hlavného hygienika SR, vládu i obyvateľov, aby s razantnými preventívnymi opatreniami nečakali a nepodceňovali ich. Konštatovalo to v stredu vedenie Úradu BBSK v Banskej Bystrici.



Riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja dostali pokyn, aby vyhlásili riaditeľské voľno s maximálnou možnou dĺžkou, ktorá je päť pracovných dní, čiže do 18. marca.



"Vyzývame hlavného hygienika SR, v ktorého kompetencii je prerušiť vyučovanie vo všetkých základných i stredných školách v krajine až do odvolania, aby k takému kroku neodkladne pristúpil. Rovnako apelujeme na ústrednú maturitnú komisiu, aby posunula termín konania písomných maturít, ktorý bol určený v termíne od 17. do 20. marca," zdôraznil predseda kraja Ján Lunter.



BBSK sa vo verejnej výzve obracia aj na vládu, aby po zákaze organizovania športových a kultúrnych podujatí obmedzila i prevádzku nákupných centier. Rovnako vyzýva k zodpovednosti obyvateľov a študentov, aby tieto dni nevyužívali na zhromažďovanie sa v týchto prevádzkach.



"Je nevyhnutné, aby regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečovali prevoz vzoriek do jediného laboratória v Bratislave, ktoré ich dnes vyhodnocuje nepretržite. To sa dnes nedeje a je nepredstaviteľné, aby pacienti s podozrením na ochorenie COVID-19 čakali na výsledky od piatka až do pondelka," reagoval vedúci oddelenia zdravotníctva Úradu BBSK Martin Caudt, ktorý sa stretol s riaditeľmi nemocníc v kraji. Tí poukázali aj na ďalšie problémy na strane štátnych orgánov.



"V utorok (10. 3.) sme sa obrátili na zamestnávateľov v kraji a požiadali ich o zhovievavosť v prípade, ak bude nevyhnutné zatvoriť školy a rodičia tak budú musieť zostať s deťmi doma. Dnes k tomu pripájame výzvu, aby pre svojich zamestnancov zvážili možnosť práce z domu tam, kde je to možné. Rovnako k situácii pristúpime aj na našom úrade," dodal riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.