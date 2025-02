Na stredných školách Prešovského kraja je pre prvákov 5650 miest

Prešov 3. februára (TASR) - V 13 okresoch Prešovského kraja je pre budúcich prvákov stredných škôl k dispozícii až 7131 miest, z toho až 5650 na školách Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Na gymnáziách je to 1588 miest a na stredných odborných a športových školách či konzervatóriách 5543 miest. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Takýto počet podľa jej slov schválilo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre školy všetkých zriaďovateľov v území kraja.



"Môžeme povedať, že v 99 percentách všetkých škôl v kraji mali pridelené počty, o ktoré žiadali. Pri návrhoch týchto počtov pritom vychádzali zo svojich reálnych pedagogických a organizačných podmienok. Je teda predpoklad, že v školskom roku 2025/2026 všetci žiaci končiacich sa ročníkov základných škôl svoje miesto na strednej škole dostanú. Pre počty v konkrétnych odboroch boli rozhodujúce také faktory ako aktuálna situácia na trhu práce a dopyt po tých-ktorých profesiách u zamestnávateľov," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Posledné roky patria na školách PSK medzi najviac žiadané odbory zamerané na techniku a strojárstvo. Ďalšou oblasťou, o ktorú je medzi budúcimi prvákmi výrazný záujem, je elektrotechnika.



PSK v budúcom školskom roku v Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove zavádza nový štvorročný študijný odbor logistika, ktorým reflektuje na požiadavky nadnárodného automobilového koncernu. Do ponuky prešovskej dopravnej školy pribudol atraktívny nový odbor autotronik.



Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva na štúdium na strednej škole v školskom roku 2025/2026 jednu prihlášku do 20. februára 2025.