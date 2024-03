Na stredných školách Trnavského kraja majú 3907 miest pre študentov

Trnava 14. marca (TASR) - Spolu 3907 miest pre nových študentov otvorí v nasledujúcom školskom roku na svojich 44 stredných školách Trnavský samosprávny kraj (TTSK). V reakcii na dopyt trhu práce otvorí aj tri nové študijné odbory, informovala hovorkyňa TTSK Natália Petkáčová. Prihlášky je možné podať do 20. marca.



"Možnosti vzdelávania si študenti môžu vybrať na 14 gymnáziách a 30 stredných odborných školách. Na deviatich ponúkame vyučovanie v maďarskom jazyku," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Dodal, že v školskom roku 2024/2025 pribudnú v štruktúre vzdelávania odbory agromechatronik, ochrana osôb a majetku a aj gymnaziálne štúdium so zameraním na informatiku. "V Trnavskom kraji majú žiaci končiacich sa ročníkov základných škôl skutočne širokú škálu možností kvalitného vzdelávania," uviedol Viskupič s tým, že okrem škôl v zriaďovateľstve TTSK funguje ďalších 18 cirkevných a súkromných stredoškolských zariadení.



Aj v nasledujúcom školskom roku bude TTSK pokračovať s podporou študentov nedostatočne obsadených a perspektívnych študijných odborov na stredných školách. "Na zozname sú odbory mäsiar, krajčír - dámske odevy, chemik operátor, záhradnícka výroba a služby, obrábač kovov, agropodnikanie - farmárstvo, murár, praktická sestra, biotechnológia a farmakológia, pribudne aj odbor mechanik nastavovač," uviedla hovorkyňa. Študenti týchto odborov, ako i študenti zapojení do systému duálneho vzdelávania, môžu získať mesačné štipendium, bezplatné cestovanie regionálnymi autobusmi a ubytovanie v internátoch. Do systému duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2023/2024 zapojilo 26 stredných škôl.



"Prvé prijímacie kolo na talentové skúšky bude 29. apríla, v prípade potreby aj 30. a 26. apríla 2024. Druhé kolo bude 9. mája, prípadne aj 10. a 13. mája. Prvé kolo prijímacích skúšok na ostatné stredné školy vrátane osemročných gymnázií bude 2. mája, v prípade potreby aj 3. mája. Druhý termín je stanovený na 6. a 7. mája 2024," doplnila Petkáčová. Prehľad študijných a učebných odborov je k dispozícii v brožúre TTSK Kam na strednú.