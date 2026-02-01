< sekcia Regióny
Na stredných školách v Žilinskom kraji pribudne osem nových odborov
Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej sa krajská samospráva snaží rozvíjať sieť moderných stredných škôl, rozširovať ponuku odborov a pomáhať žiakom s orientáciou v možnostiach štúdia.
Autor TASR
Žilina 1. februára (TASR) - V školskom roku 2026/2027 ponúknu stredné školy v Žilinskom kraji možnosť štúdia v ôsmich nových študijných a učebných odboroch. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová. Podľa jej slov nové odbory reflektujú digitalizáciu, automatizáciu, environmentálne výzvy a služby.
Stredná odborná škola (SOŠ) lesnícka a drevárska v Liptovskom Hrádku napríklad zavedie odbor technik/technička CNC zariadení a chemické aspekty ochrany a tvorby životného prostredia. Žilinská SOŠ dopravná ponúkne odbor autoopravár-elektrikár a odbor autotronik/autotronička budú môcť záujemcovia študovať na SOŠ technickej v Čadci, Spojenej škole v Nižnej, ale aj cirkevnej SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline.
„V školskom roku 2026/2027 bude možné do prvého ročníka stredných škôl v Žilinskom kraji prijať 7030 žiakov. Na výber majú zo 77 stredných škôl, z toho 50 v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Termín pre podanie prihlášok na strednú školu je od 8. do 20. februára,“ uviedla Lacová.
Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej sa krajská samospráva snaží rozvíjať sieť moderných stredných škôl, rozširovať ponuku odborov a pomáhať žiakom s orientáciou v možnostiach štúdia. „Rozhodovanie o strednej škole patrí medzi prvé veľké kariérne rozhodnutia mladých ľudí. Deviataci si dnes vyberajú školu, ktorá môže zásadne ovplyvniť ich profesijnú dráhu aj uplatnenie na trhu práce. Chceme, aby sa mladí ľudia rozhodovali na základe talentu, záujmov a reálnych možností uplatnenia, nielen podľa tradície alebo tlaku okolia,“ poznamenala Jurinová.
Rozdelenie kapacít stredných škôl v Žilinskom kraji je nastavené na základe dlhodobých analýz a regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania, pričom 28 percent kapacít je určených pre gymnázia, 68 percent pre odborné stredné školy, tri percentá pre umelecké školy a konzervatóriá a jedno percento pre strednú športovú školu.
Žiaci a rodičia nájdu kompletný prehľad stredných škôl, študijných a učebných odborov na webovej stránke www.mojastredna.sk, ktorá zhromažďuje informácie o všetkých 77 stredných školách v kraji. „Chceme, aby mladí ľudia v našom kraji mali prístup k modernému vzdelaniu a jasnej kariérnej perspektíve. Odborné školy dnes ponúkajú štúdium v odboroch, ktoré ich absolventom zabezpečia vysokú mieru možností a uplatnenia sa na trhu práce a gymnáziá kvalitnú prípravu na vysoké školy,“ dodala Jurinová.
Stredná odborná škola (SOŠ) lesnícka a drevárska v Liptovskom Hrádku napríklad zavedie odbor technik/technička CNC zariadení a chemické aspekty ochrany a tvorby životného prostredia. Žilinská SOŠ dopravná ponúkne odbor autoopravár-elektrikár a odbor autotronik/autotronička budú môcť záujemcovia študovať na SOŠ technickej v Čadci, Spojenej škole v Nižnej, ale aj cirkevnej SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline.
„V školskom roku 2026/2027 bude možné do prvého ročníka stredných škôl v Žilinskom kraji prijať 7030 žiakov. Na výber majú zo 77 stredných škôl, z toho 50 v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Termín pre podanie prihlášok na strednú školu je od 8. do 20. februára,“ uviedla Lacová.
Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej sa krajská samospráva snaží rozvíjať sieť moderných stredných škôl, rozširovať ponuku odborov a pomáhať žiakom s orientáciou v možnostiach štúdia. „Rozhodovanie o strednej škole patrí medzi prvé veľké kariérne rozhodnutia mladých ľudí. Deviataci si dnes vyberajú školu, ktorá môže zásadne ovplyvniť ich profesijnú dráhu aj uplatnenie na trhu práce. Chceme, aby sa mladí ľudia rozhodovali na základe talentu, záujmov a reálnych možností uplatnenia, nielen podľa tradície alebo tlaku okolia,“ poznamenala Jurinová.
Rozdelenie kapacít stredných škôl v Žilinskom kraji je nastavené na základe dlhodobých analýz a regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania, pričom 28 percent kapacít je určených pre gymnázia, 68 percent pre odborné stredné školy, tri percentá pre umelecké školy a konzervatóriá a jedno percento pre strednú športovú školu.
Žiaci a rodičia nájdu kompletný prehľad stredných škôl, študijných a učebných odborov na webovej stránke www.mojastredna.sk, ktorá zhromažďuje informácie o všetkých 77 stredných školách v kraji. „Chceme, aby mladí ľudia v našom kraji mali prístup k modernému vzdelaniu a jasnej kariérnej perspektíve. Odborné školy dnes ponúkajú štúdium v odboroch, ktoré ich absolventom zabezpečia vysokú mieru možností a uplatnenia sa na trhu práce a gymnáziá kvalitnú prípravu na vysoké školy,“ dodala Jurinová.