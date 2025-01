Na stredných školách v Žilinskom kraji otvoria nové odbory

Žilina 22. januára (TASR) - Na stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) otvoria nové odbory ako barbier či z oblasti IT technológií. Stránka mojastredna.sk poskytuje deviatakom komplexné informácie o školách, študijných a učebných odboroch na všetkých 84 stredných školách v ŽSK. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



Do prvého ročníka stredných škôl bude možné prijať v školskom roku 2025/2026 spolu 7065 žiakov. Na výber majú z 84 stredných škôl, z toho 56 v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja.



Na gymnáziá (spolu so štvorročným, osemročným a päťročným bilingválnym programom) je k dispozícii 1912 miest, na stredných odborných školách (SOŠ) 4852 miest, umelecké školy a konzervatóriá ponúkajú 219 miest a stredná športová škola 82 miest.



"Najväčší záujem je o štúdium na gymnáziách, obchodných akadémiách, stredných zdravotníckych školách a stredných priemyselných a odborných školách so zameraním na informačné technológie, stavebníctvo, elektrotechniku. Zo škôl, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti žilinskej župy, je najväčší záujem o štúdium na bilingválnych gymnáziách," uviedla Lacová.



Školy samosprávneho kraja ponúknu aj nové študijné odbory, ktoré reflektujú na aktuálne požiadavky trhu práce. Je to odbor barbier, barbierka, ktorý počíta aj s duálnym systémom vzdelávania so zameraním na starostlivosť o telo. Ďalej je to odbor s maturitou pedagogický asistent, pedagogická asistentka, ktorí v školských podporných tímoch chýbajú a sú žiadaní. Žiadaný je aj študijný odbor s maturitou z oblasti IT informačné a digitálne technológie.



„V minulom roku sme realizovali viaceré investičné akcie, rekonštrukciu Konzervatória v Žiline za dva milióny eur, zrekonštruovali sme tiež stredisko praktického vyučovania SOŠ obchodu a služieb v Martine pre odbor cukrár a debarierizovali osem stredných škôl za 1.156.000 eur prostredníctvom výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Vypracovaný máme aj projektový zámer Športového centra pre mládež a nádejných športovcov v areáli školy Gymnázium Hlinská v Žiline," priblížila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.



Ďalej informovala o tom, že v tomto roku plánujú otvoriť Talentcentrum v priestoroch Jazykovej školy v Žiline. "Jeho hlavným cieľom bude pomôcť končiacim žiakom základných škôl z celého Žilinského kraja zorientovať sa originálnym a interaktívnym spôsobom na trhu práce, informovať ich o perspektívnych povolaniach a trendoch trhu práce," dodala Jurinová.