Na Stredoeurópskych župných hrách sa stretne viac ako 120 športovcov

Banská Bystrica 14. novembra (TASR) - V Banskej Bystrici vo štvrtok odštartujú Stredoeurópske župné študentské hry, v ktorých si svoje sily zmeria viac ako 120 mladých športovcov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny.



"Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) bude hostiť historicky prvý ročník Stredoeurópskych župných študentských hier 2024. Zakladá tak novú tradíciu, ktorej cieľom je prepájať nielen športovcov, ale aj stredné školy a mladých ľudí naprieč partnerskými župami," informovala hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková.



Na podujatí sa zúčastnia mladí športovci z partnerských žúp BBSK v Poľsku, Maďarsku a Ukrajine. Banskobystrický kraj bude reprezentovať 40 mladých športovcov z rôznych miest a obcí, vrátane Revúcej, Fiľakova a Banskej Bystrice. Celkovo bude súťažiť viac ako 120 športovcov v troch športových disciplínach - florbal chlapcov a dievčat, mixvolejbal a bedminton mix chlapcov a dievčat.



Otvárací ceremoniál hier je naplánovaný na štvrtok so začiatkom o 19.00 h v Športovej hale Dukla na Štiavničkách a jeho súčasťou bude slávnostný program. Samotné športové súťaže sa uskutočnia v priebehu piatka 15. novembra.



Na sobotu 16. novembra je naplánovaný spoločný sprievod športových výprav a delegácií z vedenia jednotlivých krajov, ktorým si všetci spoločne v predvečer 17. novembra uctia udalosti Nežnej revolúcie a Medzinárodný deň študentstva.



"Toto podujatie bolo veľkým snom mňa osobne a môjho tímu a ja chcem poďakovať všetkým, ktorí prijali pozvanie a pomohli tento sen spoločne uskutočniť. Náš sen to bol preto, lebo my ako samosprávny kraj sme zriaďovateľom stredných škôl. A som presvedčený, že každej krajine a celému nášmu regiónu prospeje, ak sa mladí ľudia z týchto krajín budú navzájom poznať lepšie ako predchádzajúce generácie. A začať treba hneď," uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.