Na Stredoeurópskych župných študentských hrách bude 200 športovcov
Podujatie sa koná symbolicky na Medzinárodný deň študentstva a otvorí druhý ročník hier, ktoré prepájajú mladých ľudí, regióny a športového ducha naprieč strednou Európou.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. novembra (TASR) - V športovej hale Dukla na Štiavničkách v Banskej Bystrici v pondelok podvečer slávnostne otvoria Stredoeurópske župné študentské hry 2025, na ktorých bude súťažiť viac ako dvesto stredoškolákov. TASR o tom informovala odborná referentka pre komunikáciu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Vanesa Čierna.
„Tento rok sa v BBSK stretnú študenti zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Vyše dve stovky športovcov zo stredných škôl si zmeria sily vo florbale, futsale, basketbale a mixvolejbale. Súťaže budú prebiehať v športových halách v Badíne, Slovenskej Ľupči, Banskej Bystrici a Detve,“ uviedla Čierna s tým, že na otvorení vystúpia aj elitní športovci, olympionici Matej Tóth, Márius Fízeľ a Pavol Blažek.
Organizátormi podujatia sú BBSK, Centrum voľného času-Junior, Stredná športová škola Banská Bystrica a Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica.
