Na Štrkovecké jazero a jeho okolie dohliada strážnik mestskej časti

Bratislava 2. júna (TASR) – Na Štrkoveckom jazere v bratislavskom Ružinove dozerá na pokoj a poriadok po novom aj strážnik mestskej časti. Samospráva aj takto reaguje na desiatky podnetov obyvateľov o porušovaní zákazu kŕmenia labutí a vodného vtáctva, cez útoky psov, ktoré majú na breh jazera zakázaný vstup, po hádzanie kameňov po vyliahnutých mláďatách labute.



"Strážnik každého porušovateľa pravidiel slušne upozorní a ak ho neuposlúchne, tak okamžite privolá mestskú políciu, ktorá nebude váhať s pokutami. Po obvode jazera sa bude pohybovať aj na elektrickej kolobežke, aby ho zvládol monitorovať celé," píše starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti. Aj týmto opatrením chce mestská časť predísť vlaňajšej situácii, keď zahynula takmer celá labutia rodina.



Tento týždeň by mali pribudnúť aj nové tabule, ktoré budú na zákaz kŕmenia a voľného pohybu psov po brehoch jazera upozorňovať. "Niektoré milé, niektoré aj drsnejšie, aby sa už nikto nemohol vyhovárať, že o zákazoch, ktoré platia už 30 rokov, nevedel," podotýka Chren.



Rozhodnutie vítajú aj mnohí obyvatelia, ktorí apelujú na vzdelávanie detí aj v tomto smere. "Keď ich v škôlke a škole učia separovať odpad a darí sa im to, čo tak urobiť v každej z nich výlet k jazeru a tam deťom vysvetliť, ako sa majú správať?" navrhujú.



K výzve zákazu kŕmenia labutí a iného vodného vtáctva pečivom či ďalšou ľudskou stravou pristúpila pred časom aj Petržalka. Návštevníkov Veľkého Draždiaka a okolia Chorvátskeho ramena na to upozorňujú informačné materiály, do budúcnosti je v pláne osadiť aj informačné tabule.



"Ľudská potrava obsahuje zložky, ktoré pre ich trávenie nie sú prirodzené a spôsobujú vodným vtákom, ako sú labute, kačice či lysky tráviace ťažkosti. Prikrmovaním ľudskou stravou dochádza u vodného vtáctva k zhoršeniu zdravotného stavu a u nedospelých jedincov (mláďat) môže dôjsť aj k úhynu," varuje samospráva. Ubezpečuje, že jazerá či iné prírodné vodné zdroje a ich okolie poskytujú dostatok prirodzenej potravy na ich prežitie v lete aj v zimnom období.